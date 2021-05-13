Steiner: ''Wolff, FIA'yla görüşmesi reklam amaçlıydı''

Mercedes takım patronu Wolff, İspanya Grand Prix'sinde Masi'yle yaptığı konuşmada, Lewis Hamilton'un önünde kalan Nikita Mazepin hakkında mavi bayrak istemi yapmıştı.

Bu şikayet ise, Formula 1 yayın tarihinde ilk kez, özel bir grafikle yayınlandı.

Ancak, yarıştan sonra konuşan Haas Formula 1 şefi Steiner, Mazepin'e yarışlarda mavi bayrak gösterilmesinde bir sorun görmediğini ve Wolff'un bu mesajla birlikte biraz ''reklam arayışında olduğunu'' düşündüğünü söyledi.

Steiner, ''Ben mesajı duymadım, bana yaptığımız toplantı da, Toto'nun bir şeyler söylediğini ilettiler.''

''Ancak tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Yani, bu konuda yorum yapamam çünkü koşulları bilmiyorum. Fakat bence bugün Nikita kendini bu durumdan çıkarırken, iyi bir iş başardı.''

''Belki de Toto burada kimin sözü geçen kişi olduğunu ve herkesin ona uymasını gerektiğini göstermek için böyle bir davranışta bulunmuştur, olabilir mi?''

''Radyoya kendisi konuştu ve personelinin işini yapmasına izin vermedi. Bence biraz 'reklam' yapmak istedi.'' ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, yeni ''FIA/Mercedes'' radyo grafiğiyle yayınlandı. Masi, bu yeni hamlenin, takımlarla geçtiğimiz sezon tartışıldığını ve artık yayınların daha sık bir parçası olacağını söyledi.

Masi, ''FIA'nın, F1'le beraber çalışıp getirdiği yeniliklerden biri de, geçtiğimiz sezon F1 Komisyon toplantısında tartışılmıştı. Bu yenilik, izleyicilerin FIA ve takımlar arasındaki iletişimin belirli parçalarını duyabilmesi.''

''Bu, sürekli olarak yaptığımız işin bir parçası. Bu yarış, grafiklerin başladığı ilk yarıştı.''

''F1 Group, yayınları boyunca denemelerde bulunuyordu ve bunun nasıl görüneceğini gözlemliyordu.''

''Tüm takımlar bu konuda uyarılmıştı ve bu hafta sonu canlı yayına geçtiğimiz ilk hafta sonuydu.'' dedi.