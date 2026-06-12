Steiner: "Wolff, Antonelli'nin yanına Verstappen'i getirmeyecek kadar akıllı"

The Red Flags Podcast'te konuşan Günther Steiner, Red Bull pilotu Max Verstappen’in Mercedes’e transfer olabileceği yönündeki söylentileri değerlendirdi.

Hollandalı pilotun George Russell’ın yerine geçip geçemeyeceği soruldu.

Steiner ise bu ihtimali net bir şekilde reddetti: "Bunun olacağını düşünmüyorum. Max George'un yerini almaz. Toto neden elinde geleceğin en büyük yeteneklerinden biri varken Max'i şimdi getirsin?"

"Bence Max şu anda en iyisi, ancak bir noktada birisi ondan daha iyi olacak ve kesinlikle Kimi de bir noktada ondan daha iyi olacak. Neden şimdi Max gibi birini getirip iki sürücüyü birbirine rakip etsin ve ikisi de kaybetsin ki? Toto böyle bir şey yapmaz. Bunu yapmayacak kadar akıllı."

Mercedes, 2026 sezonuna oldukça güçlü bir başlangıç yaparak şu ana kadar tüm Grand Prix yarışlarını kazandı. George Russell Avustralya Grand Prix'sini ve Çin Sprint Yarışı'nı kazanırken, Kimi Antonelli ise üst üste beş yarış galibiyeti elde etti.

Toto Wolff ise Mart ayında OE24'e verdiği röportajda mevcut sürücü kadrosuna olan bağlılığını yinelemişti: "Şaşırtıcı olan, bu saçma söylentilerin daha mart ayında ortaya çıkması."

"Genelde bu tür şeyler temmuzda konuşulur."

"Bunu kimin tekrar gündeme getirdiğini bilmiyorum. Uzun vadeli ve çok yıllı kontratlara sahip iki pilotumuz var. İkisiyle de daha mutlu olamazdım."

"İkisi de üst düzey performans sergiliyor, bu yüzden sürücü kadrosunu değiştirmeyi ya da başka pilotları düşünmek için hiçbir neden yok. Bunu Max'e büyük saygı duyarak söylüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images