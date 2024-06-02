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Formula 1 Kanada GP

Steiner: "Williams, Newey veya Sainz ile anlaşamazsa 'aptal gibi' görünebilir"

Haas'ın eski takım patronu Guenther Steiner Williams'ın Red Bull'un tasarım şefi Adrian Newey ve Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz ile ilgilenmesini “hüsnükuruntu” olarak değerlendirdi.

Ezel Tan
Gunther Steiner

Fotoğraf: Erik Junius

Newey ve Sainz'in 2025 için boşa çıkmasıyla Williams takım patronu James Vowles, iki isimle de ilgilendiklerini söyledi.

Newey ile görüşmelerin basit düzeyde olduğu düşünülse de, Sainz'ın takıma gelme ihtimali artıyor.

Williams'ın bu ikiliye olan ilgisi, takımın son altı sezonun beşini son sırada tamamladığı ve 2012'den bu yana hiç yarış kazanamadığı bir dönemde geldi.

Williams'ın Newey ve Sainz ile görüşmeleri sorulduğunda Steiner, Vowles'un bu kadar açık olmasına şaşırdığını söyledi.

Red Flags podcast'ine şunları söyledi: “Birkaç hafta önce Adrian Newey oraya gidiyor gibiydi ama artık bu konuda bir şey duymuyorum."

“Bunların söylenti olduğunu sanmıyorum. James bunları açıkça kendi söyledi. Bu bir söylenti değil."

“Eğer takım patronu Adrian'la görüştüğünü söylerse, tabii ki basın bunu kullanır. Basın bunun için var. Eğer birisi bir şey söylüyorsa, bunu haberleştirmeniz gerekir."

“Cidde olup olmadığını bilmemekle birlikte, bunun biraz hüsnükuruntu olduğunu söyleyebilirim."

“İnsanlarla konuşabilirsiniz ama konuştuğunuz şeylerin gerçekleşeceğinden biraz daha emin olmanız gerekir."

“Eğer Toto ya da Fred bütün gün boyunca kiminle konuştuklarını söyleselerdi 'vay canına, Ferrari'nin ya da Mercedes'in konuştuğu tüm bu insanları getirmek için yeni bir binaya ihtiyacı olacak' derdik."

Logan Sargeant, Williams W46

Logan Sargeant, Williams W46

Fotoğraf: Erik Junius

“Bu biraz da 'Adrian Newey'i buraya getireceğiz' demek gibi. Peki Adrian gerçekten Williams'a gitmek istiyor mu? Bilmiyorum. Belki istiyordur fakat Adrian'ın önünde pek çok fırsat var. Nereye gideceğini kendisi seçecek."

“Neden Williams'ı seçsin bilmiyorum ama belki de o biliyordur. Belki ona başka birinin sunamayacağı bir şey sunuyorlardır, belki de takımın yarısına sahip olur.”

Ancak Steiner, Newey ve Sainz gelse bile Williams'ın şampiyonluğunu "zor" olarak görüyor.

Şöyle diyor: “Önemli olan tek şey sonuçlardır. Fakat bu sadece Formula 1'de değil, genel olarak hayatta da böyle. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz fakat önemli olan bunları yapmaktır."."

“Belki James her şeyi başarır ve gelecek yıl Dünya Şampiyonu olur, ki bu benim için sorun olmaz. İlginç bir Formula 1 olur."

“Bunu tahmin etmek zor. Fakat eğer bahse girseydim, paramı buna yatırmazdım."

“İnsanlarla her zaman konuşursunuz. Bir takım patronu olarak pek çok insanla konuşursunuz ama bazılarıyla sadece fikir alışverişi yaparsınız."

“Bu Carlos Sainz'ın onlara kokpit için yalvarmaya gittiği anlamına gelmiyor. James'in Carlos'a 'Williams'a gelmekle ilgileniyor musun? Bunun hakkında konuşalım' demesi daha mantıklı."

“Fred ve Toto herkesle konuşuyor. Sponsorlarla konuşuyorlar, büyük şirketlerle konuşuyorlar. Fakat bunu kamuoyuna açıklamak istemezsiniz çünkü gerçekleşmezse aptal gibi görünürsünüz."

“Belki bir sürpriz olur ve hem Carlos hem de Newey önümüzdeki birkaç hafta içinde Williams'la imzalarlar."

"Bu olursa da benim için sorun olmaz.”

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