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Formula 1 Haberler

Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"

Haas takım patronu Gunther Steiner, yeni VF-23 aracıyla ileriye doğru büyük bir adım attıklarını söyledi.

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Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"
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Haas'ın 2021 yılını bir kenara bırakıp, tamamen 2022'ye odaklanması, bu yıl meyvelerini verdi ve şampiyonada önemli puanlar almayı başardılar.

Takım bir ara en hızlı altı araçtan birine sahipti ancak bunu sezona yaymayı başaramadılar ve 2022 yılını sekizinci sırada tamamladılar.

Yine de bir önceki yılla kıyaslandığında ileriye doğru büyük bir adım atmış oldular.

Sezonun ardından açıklamalarda bulunan Haas patronu Gunther Steiner, 2022'nin iyi bir yıl olduğunu fakat 2023 VF-23'ün kendileri için "büyük bir adım" olacağını söyledi.

Speedcafe'e konuşan Steiner, "Tasarım ekibimiz 2022 aracını tasarlamaya başladığında, zaten çok sayıda iyi insandan oluşuyordu ancak bu ekip daha önce hiç birlikte çalışmamıştı."

"Yani birlikte çalışma deneyimleri yoktu."

"Birlikte 2022 aracını tasarladılar ve bu araç hiç de kötü değildi."

"Artık bir yıllık çalışma deneyimleri var. Bir takım olarak hareket ediyorlar, bu yüzden yeni aracın daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Bu yıl önemli şeyler başardık, sekizincilikten mutlu olduğumu söyleyemem ama gelecek için iyi bir başlangıç noktasıydı."

"Haas F1 burada kalacak. Sağlam durumdayız ve bundan sonra her şeyin daha iyiye gideceğini düşünüyorum." dedi.

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