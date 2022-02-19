Steiner, VF-22'nin hem hızlı hem de dayanıklı olmasını umuyor

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Haas, yeni renk düzenini tanıtan ilk takım olsa da henüz gerçek aracını tanıtmadı. Takım, 21 Şubat'ta bir çekim günü düzenlemeyi ve yeni aracı ilk kez test etmeyi planlıyor.

Bunun öncesinde açıklamalarda bulunan takım patronu Gunther Steiner, yeni sezona yönelik hedeflerinden bahsetti.

Öncelik 2021 sorulduğunda Steiner, şöyle yanıt verdi: "Geçen seneki sezonu hatırlamak istemiyorum! Fakat bazen bir adım geri gidip, sonrasında iki adım atmak daha iyidir. O sezon geçmişte kaldı ve 2022'de daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Fakat 2021'i bir geçiş sezonu olarak kabul ederek doğru karar vermiş olduk çünkü genel anlamda yeni sezona daha iyi hazırlanmamızı sağladı."

"VF-22 üzerinde yaptığımız çalışmaların iyi gittiğini söyleyebilirim. Fakat ne kadar iyi olduğunu ve diğer takımların araçlarıyla kıyaslandığında ne durumda olduğumuzu bilmiyorum. Bunu testlerden önce yargılamamız imkansız. Fakat yakında zaten başlayacaklar."

"Tüm ekibimizin ortaya koyduğu çalışmalardan memnunum. Şimdi bu araçla neler başarabileceğimizi göreceğiz."

"Şu anda takım içerisindeki ortam biraz gergin fakat bu sadece beklentinin getirdiği heyecandan kaynaklanıyor. Herkesin mücadeleci bir ruhu var. 2018'den beri takımda çalışanlar, neredeyse her yarışta puan aldığımız ve şampiyona beşincisi olduğumuz sezonda, herkesin ne kadar mutlu olduğunu gayet net hatırlıyorlar."

"Herkes bunu tekrarlamak istiyor fakat aynı zamanda herkes gergin de hissediyor çünkü işe yarayıp yarayacağını bilmiyoruz. Sonuçta son iki yıl bizim için pek iyi değildi. Fakat herkes iyi sonuçlar almak için çaba gösteriyor."

Testten beklentiler sorulduğunda Steiner, "Elbette aracımızın bir an önce hem hızlı hem de dayanıklı olmasını istiyoruz."

"Sonuçta sorunlardan dolayı zaman kaybederseniz, gerekli bilgileri alamamış olursunuz. Yine de bu ikisinden birini seçmem gerekirse elbette hızı seçerim. Araç dayanıklı fakat yavaşsa... Açıkçası hızı artırmak, dayanıklılık artırmaktan daha zor. Umarım araç hemen yeterince hızlı olur."

"Dayanıklılıkla ilgili sorunlara gelirsek, sorunlar yaşamayı beklemeliyiz çünkü tamamen yeni bir teknik düzenlemeye giriyoruz."

"Görevimiz gerekirse bunlara hızlı şekilde tepki verip, böylece takımın pistte mümkün olduğunca çok çalışmasını sağlamak olacak. Çünkü bu, sürücüler için çok önemli. Sonuçta yeni bir aracımız var, sürüş tarzında ayarlamalar yapmak gerekecek ve sürücülerin de buna adapte olmak için zamana ihtiyacı olacak."