Steiner: "Vettel, Haas'ın teklifini kabul etmez"

Sebastian Vettel, Formula 1 kariyerine önce BMW-Sauber ile başladı. Sonrasında Toro Rosso'da yarışan Alman pilot, ardından Red Bull'a geçti ve burada dört şampiyonluk aldı.

Etkileyici performansı sonrası 2015'te Ferrari'ye katıldı ve 2020 sezonunun ardından İtalyan ekibe veda edecek.

Vettel'e hangi takımların ilgi gösterdiği bilinmiyor ancak Mercedes'ten teklif alamaması halinde emekli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Vettel'e bir koltuk teklif etmediklerini çünkü Alman pilotun orta grupta yarışmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Sky F1'e konuşan Steiner, Vettel konusunda şapkadan tavşan çıkarıp çıkarmayacaklarını sorusuna, "Buna paramız yetmez!"

"Sebastian'ın, dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot olarak, artık orta grupta mücadele etmek isteyeceğini düşünmüyorum."

"Eğer başarılı bir kariyeriniz varsa, artık çok fazla risk almak istemezsiniz."

"Onunla gerçekten iyi bir ilişkimiz var ama ona herhangi bir koltuk teklif etmedim. Sanırım cebi benden daha derin olan birileri bunu yapacak!" dedi.