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Formula 1 Haberler

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Max Verstappen'in şampiyon olabileceğini ve Mercedes'in çok fazla hata yaptığını düşünüyor.

Steiner, Verstappen'in şampiyon olabileceğine inanıyor

Bu yıl, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes'ten Lewis Hamilton şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar.

Hamilton, 2014 yılından bu yana altı şampiyonluk kazandı ve bu süre içerisinde takım arkadaşı Nico Rosberg haricinde son yarışa kadar şampiyonluk savaşı verdiği herhangi bir isim yoktu.

Ancak Verstappen, bu yıl şimdiye kadar çok güçlü bir performans ortaya koydu ve Red Bull oldukça gelişmiş durumda. Haliyle Mercedes ve Hamilton'ın şampiyonada epey zorlanabileceği düşünülüyor.

RTL'ye konuşan Haas patronu Gunther Steiner, gridin ön tarafındaki mücadeleyi yorumladı ve Verstappen'in gerçekten şampiyon olabileceğini söyledi.

Steiner, "Mercedes hata yapmaya başlıyor çünkü baskı altına giriyorlar."

"Baskı altında daha fazla risk almak zorunda kalırsınız. Red Bull, iyi bir iş yapıyor ve bence kazanmaları mümkün."

“Özellikle Max Verstappen'in şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bence bunu yapabilir.” dedi.

Steiner, Sergio Perez'in artan performansı düşünüldüğünde, takımlar şampiyonasında da büyük bir şansa sahip oldukları görüşünde.

Steiner, "Checo da yavaş yavaş araca alışıyor. Bakü'deki galibiyet, şampiyonluk mücadelesinde Red Bull'a ekstra puanlar getirmek konusunda kendisine güven verecektir.” dedi.

Haas patronu, kendileri hakkında da konuştu ve 2022 için yaptıkları çalışmalara "tam gaz" devam ettiklerini dile getirdi.

Steiner, "Aracı tam gaz geliştiriyoruz çünkü bizim geleceğimiz bu. Şu anda her şey doğru yönde ilerliyor."

"Sonunda içerisinde bulunduğumuz 'puan kazanma şansımız yok' durumundan kurtulduğumuza dair iyi bir hisse sahibiz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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