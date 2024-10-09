Steiner: "Verstappen'in daha 'aç' olması onu Hamilton'dan daha iyi yapıyor"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Formula 1 gridindeki en iyi iki pilot olarak kabul ediliyor. Verstappen son üç şampiyonluğu kazanmış olsa da Hamilton spor tarihinin istatistik olarak en başarılı pilotu.

Diğer taraftan sezonun bitimine 6 yarış kala lider Verstappen ile ikinci sıradaki Norris arasında 52 puan fark bulunuyor. McLaren pilotunun Abu Dabi'den önce bu farkı azaltması beklense de Verstappen, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etme yolunda ilerliyor.



Bu şampiyonlukların ilkini 2021'de Hamilton ile doğrudan rekabet ederek kazandı.

İki pilot, Abu Dabi'de belki de sporun en tartışmalı yarışıyla sonuçlanan, F1'in gördüğü en destansı sezon boyu mücadelelerinden birini verdiler.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

39 yaşındaki Hamilton, Ferrari'ye geçiş yaparak emekli olmadan önce intikam alma umudunu koruyor. Bu yıl unvanını korursa, Verstappen hâlâ Hamilton'un üç şampiyonluk gerisinde olacak.

Ayrıca Verstappen, Hamilton’dan 44 galibiyet, 64 pole pozisyonu ve 92 podyum geride.

Ancak istatistikler tek başına belirleyici faktör olamaz. Nitekim Verstappen 12 yaş daha genç ve 150 tane daha az grand prix’de yarıştı.

David Coulthard, Hamilton'ı “GOAT” (tüm zamanların en iyisi) olarak tanımladı ama onun Verstappen ile “eşit bir rakip” olduğunu düşünüyor.



Şimdi de Haas takımının eski patronu Guenther Steiner, Beyond the Grid podcast'ine katılarak görüşlerini dile getirdi.

Steiner, Verstappen'in Hamilton'a göre biraz daha avantajlı olduğunu çünkü onun “eksiksiz” bir paket olduğunu söylüyor. İki pilot arasındaki temel farkın kazanmaya duyulan “açlık” olduğunu öne sürdü.

Eski bir Mercedes mühendisine göre Hamilton kazanamadığı sürece maksimum efor sarf etmiyor. Ve zemin etkisi döneminde Brackley'de bu fırsatı nadiren yakaladı.

Steiner, Verstappen'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde neredeyse tüm hedeflerine ulaştığında azminin bir kısmını kaybedebileceğini kabul ediyor. Ancak o gün gelene kadar en iyisi olmaya devam edecek.

Steiner, “Bence o en iyisi.”

“Genç, çok aç bir yarışçı ve çok yetenekli. Bunların hepsi bir arada.”

“Bunu Lewis Hamilton için de söyleyebilirsiniz. Yedi şampiyonluk kazandı. Lewis kesinlikle harika bir pilot. Ama Lewis de Max kadar azimli ve aç mı? Bilmiyorum.”

“Belki beş yıl sonraki Max de farklı olacaktır. Şu anda dört ya da beş yıl önceki Max'e sahip değiliz. Bence komple bir pilot olarak, şu anda Max kesinlikle en iyisi.” dedi.