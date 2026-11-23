Formula 1 Las Vegas GP

Steiner, Verstappen’i destekledi: “İnsanın içinden 'George, otur yerine ve çeneni kapa' demek geliyor"

Günther Steiner, Max Verstappen ile polemiğe giren George Russell'a sert tepki göstererek İngiliz pilotun gereksiz çıkışlarla kendi kariyerine zarar verdiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 14:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las Vegas GP hafta sonunda tekrardan gündeme gelen Max Verstappen ve George Russell gerginliği, eleştirileri de beraberinde getirdi. Konuyu Red Flags Podcast yayınında değerlendiren eski Haas takım patronu Günther Steiner, bu tartışmada Verstappen'e hak verirken Russell'ın mevcut konumunda Hollandalı pilota cephe almasının büyük bir hata olduğunu belirtti.

Şampiyonluğu takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye kaptırmasının yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle Russell'ın kontrolünü kaybettiğini savunan Steiner, Mercedes yönetiminin de bu duruma müdahale etmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Griddeki kimse Max kadar yetenekli ve zihinsel açıdan güçlü değil. Dolayısıyla ona karşı cephe alan kim olursa olsun bu işten zararlı çıkar.”

“Peki George bunu neden yapıyor, neyi kanıtlamaya çalışıyor? Düşünün; çok zayıf bir konumdasın, dünya şampiyonluğunu henüz kaybetmişsin ve bir de kalkıp gridin en iyi pilotuyla uğraşmaya çalışıyorsun. İnsanın içinden 'George, otur yerine ve çeneni kapa' demek geliyor.”

“Yanına oturup ona 'az konuşmak her zaman daha iyidir' diyen kimse de yok. Hiçbir şey söyleme, işini yap ve tekrar yarış kazanmaya başla. Ancak bir şeyler kazanıp Verstappen’i yendikten sonra kavga etmek için doğru zamanı seçebilirsin."

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff'un bu sürece müdahale etmesi gerektiğini ancak Russell'ın kimseyi dinlemeyecek bir ruh halinde olduğunu vurgulayan Steiner, sözlerini şöyle tamamladı: "Toto yakın zamanda Russell’ı uyaracaktır ama kimseyi dinlemek istemediği çok açık.”

“Şampiyonayı ikinci sırada bitirmeye odaklanmak yerine böyle şeyler yapıyor, oysa şampiyonaya odaklansa kendisi için de iyi olurdu.”

“Yaşadığı hayal kırıklığı o kadar büyük ki şu an kimseye kulak asmıyor. 20 yaşındaki bir genç şampiyonluğu elinden aldı, üstelik bu ancak kendi elleriyle kaybedebileceği bir şampiyonluktu.”

“İyi bir pilot ama pist dışında kontrolünü tamamen keybediyor, bu tür şeyleri söylemesinin sebebi de bu. Böyle birini kontrol etmek çok zordur çünkü George zeki bir adam, ona bir şey söylediğinizde kendisinin haklı olduğuna kendisini bile ikna edebilir.”

“Bence kendi elleriyle, kendi ağzıyla kariyerini mahvediyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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