Steiner ve Horner, sprint yarışı fikri konusunda aynı fikirde değil

Formula 1 geçen yıl, ters gridli bir sprint yarışı fikrini ortaya atmıştı ancak bu fikir Mercedes tarafından reddedildi. Bu fikirde, cumartesi günkü sıralama turlarının yerini kısa bir sprint yarışı alacaktı ve bu yarışın gridi de şampiyona sıralamasının tersine çevrilmiş haliyle oluşacaktı. Yani şampiyonada son sırada yer alan isim, cumartesi günkü yarışa ilk sıradan başlayacaktı.

Ancak Mercedes bu fikri reddetti ve F1, bu yıl ters grid fikrini rafa kaldırarak sprint yarışını yeniden gündeme getirdi. Yeni fikirde F1, cuma günü normal sıralama turlarını yapacak ve cumartesi günkü sprint yarışının gridi bu sıralama turlarının sonucuna göre belirlenecek.

Her şey performansa dayalı olduğu için tüm takımlar buna destek veriyor gibi görünüyor. Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, bu fikrin en iyi takımlara puan kazandırmaktan daha fazlası olmadığı görüşünde.

Auto Motor und Sport'a konuşan Steiner, "Eğer bunu denersek, o zaman en iyi takımlar daha fazla puan alacak ve dünya şampiyonu yaz aylarında zaten belli olacak." dedi.

Diğer tarafta Christian Horner, F1'in yeni şeyler denemeye açık olması gerektiği görüşünde ve bu fikri destekliyor.

"Her şeyi reddetmek bizim için oldukça kolay olurdu. Ancak bir şeyi denemediğiniz takdirde işe yarayıp yaramayacağını bilemeyeceksiniz. Denemekten korkmamalıyız. Eğer istediğimiz başarıyı getirmezse, her zaman geri çekilebiliriz."

"DNA önemli. Wimbledon hâlâ çim kortta düzenleniyor ve tenisçiler beyaz pantolon ve beyaz gömlek giyiyorlar."

"Ama aynı zamanda gelişmeliyiz çünkü bazı yarışlar çok sıkıcı. Abu Dhabi bizim için harikaydı, ama seyirciler için tamamen monotondu."

"Formula 1 eğlence demek. Sporseverlerin ellerinde çok fazla seçenek var ve onları bir şekilde yakalamanız gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi yolu da sürücünün fark yaratabileceği yakın yarışlara sahip olmak." dedi.