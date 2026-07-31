Steiner uyardı: "Böyle giderse Vowles koltuğunu kaybedecek"

Williams, 2026 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yeni teknik kurallar dönemine hazırlık sürecinde sezon öncesi testlerinin ilk haftasını kaçıran Grove merkezli ekip, hem fazla kilolu hem de performans açısından rakiplerinin gerisinde kalan bir araçla sezona başladı.

Takım, sezon içinde aracın ağırlığını azaltmayı başarsa da beklenen performans artışını sağlayamadı. Williams, yaz arasına yalnızca 11 puanla takımlar şampiyonasının dokuzuncu sırasında girdi.

Bu tabloyu değerlendiren eski Haas takım patronu Günther Steiner, The Red Flags Podcast'te James Vowles hakkında konuştu.

Vowles, sezon başında verdiği bir demeçte aracın ağırlık sorunu konusundaki tüm çözümlerin e-postasında mevcut bulunduğunu dile getirmişti.

Bu konuda esprili bir yorum yapan Steiner, "İyi bir iş çıkardığını düşünmüyor olsam da en azından e-postalarını okuması için ona biraz zaman vermek gerekir!"

"Sezonun başında o e-postaları aldıysa ne yapması gerektiğini biliyordur, ya da belki okuyacak zamanı olmamıştır. O yüzden bırakın e-postalarını okusun. Yıl sonuna kadar bir çözüm bulsun! Eğer yıl sonuna kadar tüm e-postalarını okuyamazsa, o zaman takımdan gönderin."

Guenther Steiner Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Sanırım o e-postalar ya spam klasörüne düştü ya da silindi!"

"Eğer gelecek sezonun ilk beş ya da altı yarışında da işler şu anki gibi devam ederse takım patronunda değişiklik olur. O noktaya kadar e-postalarını okuyup takımı geliştirmek için yeterince zamanı olmuş olacak. Eğer bunu başaramazsa görevine son verilir." dedi.

Williams, 2025 sezonunda Carlos Sainz'ın elde ettiği iki podyum sonucuyla takımlar şampiyonasını beşinci sırada tamamlayarak önemli bir çıkış yakalamıştı. Ancak İngiliz ekip, bu gelişimin üzerine koyamadı ve 2026'daki yeni teknik kuralları beklediği gibi avantaja çeviremedi.

Steiner, Williams'ın sezon başındaki vaatlerini de hatırlattı: "Sezon başında bize, 'Geri döneceğiz, tam olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.' dediler."

"Peki sonuç ne oldu? Şu anda ileri gitmek yerine geriye gidiyorlar."