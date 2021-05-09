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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

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Haas Formula 1 takım patronu Gunther Steiner, Türkiye Grand Prix’si sonrası personelin karantinaya alınmamak için 6 hafta boyunca yollarda kalmasının adil olmadığını düşünüyor.

Steiner, Türkiye GP'nin ardından personelin 6 hafta yolda kalmasını adil bulmuyor

13 Haziran’da gerçekleşmesi beklenen Türkiye Grand Prix’sinin kaderi, İngiltere’nin ülkeyi kırmızı listeye almasının ardından belirsizleşti. Eğer bu şartlarda yarış gerçekleşirse pilotlar ve takımlar, tekrar Britanya’ya döndüklerinde 2 hafta kendilerini karantinaya almaları gerekecek.

F1 personelinin bu karantina uygulamasından muaf tutulması durumunda bile yine de yarışın gerçekleşmesi kesin gözükmüyor.

Formula 1'e İngiltere hükümeti tarafından bu muafiyetin mümkün olmadığı söylendiyse, Grand Prix’nin iptal olmamasının tek yolu İngiliz takımlarının Türkiye yarışından sonra evlerine dönmemesi ve bunun yerine Avrupa'da kalması olacaktır.

Bunun ardından ise doğrudan 27 Haziran’da düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix’sine gitmeleri gerekecek.

 

Fakat bu durum, çalışanların evlerinden ve takım fabrikalarından 4 ila 6 hafta uzakta kalmaları anlamına geliyor ve Steiner bunun mümkün olmadığını düşünüyor.

Şu anki programın değişmemesi halinde personelin yollarda kalması durumu sorulduğunda Steiner şu cevabı verdi: “Elbette, her şey mümkün ama insanlardan yapmasını isteyebileceğiniz şeylerin bir sınırı var.”

“Saygılı olmamız gerekir çünkü burada insanları 6 hafta evlerinden uzak tutmaktan bahsediyoruz. Bence bu adil değil.”

“Tabii ki bir şekilde bir yolunu bulacağız ama programın geri kalan kısmı da kolay değil. Geçen yıl zaten zordu ve bu yılın sonuna doğru da bütün yarışları yaparsak ki umarım yaparız durumumuz zorlaşacak.”

“Fakat gerekeden fazlasını yapmamıza gerek yok ve bence, 2 ay boyunca buna devam edip sonrasında evimize ancak dönebilmemiz bir seçenek bile değil.”

F1, İspanya Grand Prix’si yarış hafta sonunda, Türkiye GP hakkında bir sonraki adımı belirlemeden önce şu an durumu değerlendiriyor olduklarını söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımının F1 CEO’su Stefano Domenicali’nin doğru kararı vereceğini düşündüğünü söyledi ve şu yorumları yaptı:

"Dünyanın herhangi bir yerinde bir otelde iki hafta karantinaya alınmak açıkçası çok keyifli değil." 

"Bu yüzden Stefano nasıl organize olacağımıza bakacak ve sadece daha net bir resim ortaya çıktığında, kimin yolda kalacağına ve kimin eve döneceğine karar verebiliriz.”

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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