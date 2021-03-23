Steiner: "Tünelin sonundaki ışığı 2022'de göreceğiz"

Haas geçen sadece dört puan alabildi ve yılı Williams'ın hemen önünde dokuzuncu sırada tamamladı.

Takım, 2021 için araçta çok fazla değişiklik yapmadı ve tüm kaynaklarını 2022'ye ayırmış durumda.

Bahreyn GP öncesi konuşan Steiner, "Sanırım bu yıl motive olmamıza yardımcı olacak bazı şeyler var. Profesyonel anlamda gelişmesi gereken iki genç sürücüye sahibiz ve yıl boyunca bunu yapacağız. Bu, bizim için ilginç bir mücadele olacak."

"Tünelin sonundaki ışığı, 2022'de yeniden tam güçte çalışmaya başladığımız zaman göreceğiz. Geçen yıl iki adım ileriye gidebilmek için bir adım geri gittik. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Üstünden gelmemiz gereken zorluklar var ancak bence bununla baş edeceğiz. Her hâlükarda dokuz ayda katılmamız gereken 23 yarış var ve buna hazır olacağız." dedi.

Steiner, Ferrari motorunun geçen yıla kıyasla geliştiğinden emin.

"Yeni Ferrari motorunu geçen yılla kıyaslamak bizim için çok zor bir şey. Ancak Ferrari'nin bizimle paylaştığı bilgilere ve yaptıkları şeylere tamamen güveniyorum. Araçlarının şimdi daha iyi hale geldiğini görebiliyoruz."

"Bizim için şimdiye kadarki kısımdaki en önemli şey, yeni sürücülerimize mümkün olduğunca tur atma fırsatı vermekti. Karşılaştırma yapmak da mümkün değil, çünkü mesela Mick Schumacher geçen yılki aracı sadece Abu Dhabi testinde bir gün sürdü. Nikita ise doğrudan bu yılki aracı sürdü. Ancak Ferrari'ye güvendiğim için, güç ünitesinin gerçekten daha güçlü hale geldiğine eminim."

Steiner, bu yılki ana hedeflerinin sürücülerin mümkün olduğunca çok şey öğrenmesi olduğunu tekrarlıyor.

"Umarım her iki pilotumuz da yıl sonuna kadar çok şey öğrenir. Bu yıl birkaç puan kazanırsak hepimiz için harika olacak. Yine de gerçekçiyiz ve puan için savaşmanın zor olacağını biliyoruz."

"Yine de öğrenme süreci devam ettiği sürece durumdan memnunum. Takım olarak daha iyi hale gelmek için çabalıyoruz ve geçmişte bulunduğumuz pozisyonlara geri dönmek için elimizden geleni yapacağız."

"Bu yıl zorluklarla karşılaşacağız, ancak tüm bunlar, her zaman olduğu gibi bize fayda sağlayacak."