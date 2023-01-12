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Formula 1 Haberler

Steiner: "Tüm yarışlara geleceğim"

Haas patronu Gunther Steiner, bazı takım patronlarının aksine tüm yarışlarda yer alacağını söyledi.

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Steiner: "Tüm yarışlara geleceğim"
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Haas, bu yıl finansal anlamda daha iyi durumda olsa da hâlâ giridin hem kaynak hem de personel anlamında en küçük takımı olmaya devam ediyor.

Bu, kendisini pek çok noktada gösteren bir durum. Örneğin yoğun takvimde bazı takımlar rotasyon tercih ederken, Haas bunu minimumda tutuyor.

Ayrıca takım patronu Gunther Steiner da yine 24 yarışlık takvimin tamamında pistte olacak ve takımını hiç yalnız bırakmayacak.

Beyond the Grid podcastine konuk olan Steiner, "Takım yöneticilerinin çoğu varlıklı insanlar."

"Bir yarışa gelmemeyi göze alabiliyorlar, sonuçta onlar için çalışan çok sayıda insan oluyor."

"Fakat ben yarışlara gelmeyi gerçekten seviyorum. Bu benim en sevdiğim iş!"

"Umarım bu sezon 24 yarışın hepsine gelebilirim. Tabii ki hastalanabilirsiniz, başka bir şey olabilir ama benim için her şeyin pozitif gideceğine inanıyorum." dedi.

Steiner, takım içerisinde rotasyon sistemi olmayacağını da ekledi.

"Tüm ekibin sürekli rotasyona tabi tutulması gibi bir planımız yok."

"Bazı insanlar değişecek fakat çekirdek kadro, mekanikerler ve mühendisler hep aynı kalacak."

 

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