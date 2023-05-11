Steiner: "Trafikte lastiklerimiz çok fazla yıpranıyor"

Miami'ye sezonun ilk büyük güncellemesini (revize edilmiş bir taban) getiren Haas, gerek performans artışının, gerek de şansının yardımıyla iyi bir hafta sonu geçirdi.

Sıralama turlarında son bölümdeki kırmızı bayrak sayesinde Kevin Magnussen ile dördüncülüğe yerleşen takım, yarışta ise nispeten daha kötüydü ve Magnussen ile 10. olarak puan alırken, Nico Hulkenberg ile ancak 15. olabildi.

Takımın şu ana kadar en büyük sorunu lastikler gibi duruyor, Gunther Steiner da bunu kabul etmekte.

Yarışı yorumlayan Steiner, "Puan almak çok zor, ancak beş yarışta üç kez puan aldık, fena değil."

"Sadece herkes yarışı bitirirse puan almak zorlaşıyor, bunun pek gerçekleşmediğini biliyorsunuz."

"Yarışa iyi başladığımızı söyleyebilirim, ancak trafiğe takıldıktan sonra performansımız düştü. Neler olduğunu araştırmamız şart."

"Ama sonuç olarak sıralama turlarında ilk 10'a girdiğimizde eve puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Herkesin yarışı tamamladığı senaryolar ise daha zor."

"Her ne kadar daha fazlasını isteseniz de elimizdekilerle mutlu olmalıyız." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Magnussen için yarışın en iyi olayı ise hiç şüphesiz ki Charles Leclerc ile uzun süre mücadele etmesi, hatta üç kez geçilmesine rağmen üçünde de yerini geri alabilmesiydi.

Pilotunu öven Steiner, "Leclerc ile başlangıçta mücadele etmesi oldukça iyiydi, bence herkes bundan keyif aldı, olması gereken de bu. Çok iyiydi."

"Sadece yarışın ikinci bölümünde lastik performansı düştü, arkasındakiler de yeni lastiklerle geldiği için sıkıntı yaşadı."

"Ama sonunda diğerlerinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu sanmıyorum. Böyle durumlarda endişelenirseniz, küçük bir hata yaparsınız ve elinizdeki puanı da kaybedersiniz."

Son olarak güncellemeleri yorumlayan Steiner, "Evet, işe yarıyor gibi görünüyorlar. Sadece trafikte daha dengeli olmak için ne yapmamız gerektiğini bulmamız gerekiyor, trafikte lastikleri bu kadar yıpratmamamız gerek. Aero departmanındaki arkadaşlar bunun üzerinde çalışacaklar."

"Imola için getireceğimiz bazı güncellemeler var, ön kanat flapları gelecek. Sonrasında da aracı geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.