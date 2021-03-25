Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

Haas, kaynaklarını 2022 sezonuna ayırabilmek adına 2021 aracının gelişimini erkenden durdurma kararı aldı ve bu yılki araca neredeyse hiç güncelleme getirmeyecekler.

Testten sonra araçta neler yaptıkları sorusuna Steiner, "Eğer bunu kastediyorsanız, testlerden bu yana hiçbir parçayı değiştirmedik. Testten sonra herhangi bir güncelleme getirmedik. Testlerde her gün birkaç yeni parçaya sahiptik ancak şimdi, testlerde bitirdiğimiz araçla yarışacağız." yanıtını verdi.

Steiner, 2021 aracına son güncellemelerin, sezonun ikinci yarışı olan Imola'da geleceğini ve sonrasında mevcut aracın gelişimini noktalayacaklarını söyledi.

"Burada sahip olmayı planladığımız her şeyi kullanacağız. Güncellemeleri geciktirdik ve bunlara Imola'da sahip olacağız. Ancak bunlar, araçla ilgili son adımlar olacak. Imola için planladığımız şeyler daha küçük parçalar. Yani çok büyük şeyler yok. Sadece zamanında hazırlanamayan bazı küçük parçalar olacak. Bunların buraya yetişmeyeceğini bir aydır biliyorduk. Geç kalmadık ya da böyle bir şey olmadı. Imola'da yetişecek ve orada bazı parçalarımız olacak. Daha önce söylediğim gibi sonrasında araçta değişiklik yapmayacağız."

"2020'de bulunduğumuz pozisyonlara bakıldığında ve mevcut kuralların son yılı olduğunu düşündüğümüzde, bu yıl aracı güncellemenin pek bir anlamı yoktu. 2022'ye kadar tamamen yeni bir şasi geliştirmemiz gerekiyor, bu yüzden yeni sezonu bir geçiş dönemi olarak görüyoruz ve bir sonraki sezonun aracı üzerinde yoğun çaba gösteriyoruz."

Haas, bu yılki araç için iki gelişim jetonunu kullanmamayı seçmişti.

Bu yıl nelerin değiştiği sorusuna Steiner, "Pek çok şey. Çünkü yeni kurallara göre değiştirmek zorunda olduğumuz şeyler vardı. Taban değişti, yeni bir ön kanadımız var. Aracın gövdesi değişti, çünkü bazı değişiklikler ve motorda farklılıklar oldu. Ayrıca fren kanalı da değişti. Geçen yılın aracı ile karşılaştırdığınızda tüm bunlar oldukça büyük değişiklikler." yanıtını verdi.

Williams'tna daha mı yavaş yoksa daha mı hızlı oldukları sorusuna, "Bu tür soruların cevaplarını bilseydim, başka bir iş yapıyor olurdum! Testi gördünüz. Kimin hızlı, kimin yavaş olduğunu görmek çok zordu. Bu yıl özellikle üç günlük bir testimiz vardı ve insanlar farklı programlara odaklandılar. Rüzgarlı şartlar ve güneş nedeniyle her gün farklıydı. Yani yargıya varmak zor. Hiçbir fikrim yok ama cevabımızı alacağız. İki gün içerisinde cevabımızı alacağız." cevabını verdi.