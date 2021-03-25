Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
FP1:
21 Saat
:
14 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
261 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''
Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'sinde, testlerdeki aynı araçla yarışacaklarını söyledi.

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

Haas, kaynaklarını 2022 sezonuna ayırabilmek adına 2021 aracının gelişimini erkenden durdurma kararı aldı ve bu yılki araca neredeyse hiç güncelleme getirmeyecekler.

Testten sonra araçta neler yaptıkları sorusuna Steiner, "Eğer bunu kastediyorsanız, testlerden bu yana hiçbir parçayı değiştirmedik. Testten sonra herhangi bir güncelleme getirmedik. Testlerde her gün birkaç yeni parçaya sahiptik ancak şimdi, testlerde bitirdiğimiz araçla yarışacağız." yanıtını verdi.

Steiner, 2021 aracına son güncellemelerin, sezonun ikinci yarışı olan Imola'da geleceğini ve sonrasında mevcut aracın gelişimini noktalayacaklarını söyledi.

"Burada sahip olmayı planladığımız her şeyi kullanacağız. Güncellemeleri geciktirdik ve bunlara Imola'da sahip olacağız. Ancak bunlar, araçla ilgili son adımlar olacak. Imola için planladığımız şeyler daha küçük parçalar. Yani çok büyük şeyler yok. Sadece zamanında hazırlanamayan bazı küçük parçalar olacak. Bunların buraya yetişmeyeceğini bir aydır biliyorduk. Geç kalmadık ya da böyle bir şey olmadı. Imola'da yetişecek ve orada bazı parçalarımız olacak. Daha önce söylediğim gibi sonrasında araçta değişiklik yapmayacağız."

"2020'de bulunduğumuz pozisyonlara bakıldığında ve mevcut kuralların son yılı olduğunu düşündüğümüzde, bu yıl aracı güncellemenin pek bir anlamı yoktu. 2022'ye kadar tamamen yeni bir şasi geliştirmemiz gerekiyor, bu yüzden yeni sezonu bir geçiş dönemi olarak görüyoruz ve bir sonraki sezonun aracı üzerinde yoğun çaba gösteriyoruz."

Haas, bu yılki araç için iki gelişim jetonunu kullanmamayı seçmişti.

Bu yıl nelerin değiştiği sorusuna Steiner, "Pek çok şey. Çünkü yeni kurallara göre değiştirmek zorunda olduğumuz şeyler vardı. Taban değişti, yeni bir ön kanadımız var. Aracın gövdesi değişti, çünkü bazı değişiklikler ve motorda farklılıklar oldu. Ayrıca fren kanalı da değişti. Geçen yılın aracı ile karşılaştırdığınızda tüm bunlar oldukça büyük değişiklikler." yanıtını verdi.

Williams'tna daha mı yavaş yoksa daha mı hızlı oldukları sorusuna, "Bu tür soruların cevaplarını bilseydim, başka bir iş yapıyor olurdum! Testi gördünüz. Kimin hızlı, kimin yavaş olduğunu görmek çok zordu. Bu yıl özellikle üç günlük bir testimiz vardı ve insanlar farklı programlara odaklandılar. Rüzgarlı şartlar ve güneş nedeniyle her gün farklıydı. Yani yargıya varmak zor. Hiçbir fikrim yok ama cevabımızı alacağız. İki gün içerisinde cevabımızı alacağız." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

Önceki haber

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

3s
2
Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

22s
3
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
4
Formula 1

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

53 dk
5
Formula 1

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

5s
Son Haberler
Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"
F1

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

18dk
De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''
F1

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

53dk
Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"
F1

Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"

1s
Aston Martin, Oakley ile anlaştı
F1

Aston Martin, Oakley ile anlaştı

2s
F1 takımları, sprint yarışlarını tartışacak
F1

F1 takımları, sprint yarışlarını tartışacak

2s
Son Videolar
Arnoux: 15:04
Formula 1
24 Mar 2021

Arnoux: "Lauda ve Regazzoni'nin Ferrari'siyle Monako'da"

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı 02:20
Formula 1
23 Mar 2021

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu) 01:51
Formula 1
23 Mar 2021

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu)

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
22 Mar 2021

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
22 Mar 2021

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"
Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"

Aston Martin, Oakley ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Oakley ile anlaştı

Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"

Çok Okunanlar Bugün

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''
Formula 1 Formula 1 / Haberler

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Ferrari'nin yerinde olsam Ricciardo'yu alırdım"

Tsunoda, Bahreyn testlerindeki erken DRS kullanımına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, Bahreyn testlerindeki erken DRS kullanımına açıklık getirdi

Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Beşinci şampiyonluğumu kazanabilecek kadar iyiyim"

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

Son Haberler

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Testten bu yana araçta hiçbir değişiklik yapmadık"

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''
F1 Formula 1 / Haberler

De Meo: ''Alpine 2021’de kötü bir sezon geçirmeyi göze alamaz''

Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor daha güçlü ve daha kompakt"

Aston Martin, Oakley ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Oakley ile anlaştı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.