Steiner: "Taraftar, Hulkenberg-Magnussen kadrosuna bayılır"

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Haas'ta Kevin Magnussen'in 2023 sonuna kadar anlaşması bulunuyor ancak Mick Schumacher'in kontratı bu yıl sonunda bitecek.

Alman pilotun adı Alpine ile anılsa da, Fransız üreticinin tercihi Alman pilot olmayacak ve bundan ötürü F1'de kalabilmesi için tek seçeneği Haas'ta yarışmak gibi görünüyor.

Ancak Haas, genç bir isimle değil, daha deneyimli bir isimle yarışmak istiyor ve bundan ötürü hem Antonio Giovinazzi hem de Nico Hulkenberg ile görüşüyor.

RTL'ye konuşan Steiner, Schumacher'in takımda kalma olasılığının %50 olduğunu söyledi fakat karar için kendilerine belli bir son tarih koymadıklarını aktardı.

Steiner, "Ortada pek çok soru var ama Mick'in kontratını yenileme ihtimalimiz %50'ye 50."

"Karar vermek için belli bir son tarih belirlemek istemiyoruz, bu bizi baskı altına sokar ve bunu yapma niyetinde değiliz. Bunu yaparak sadece kendimize zarar veririz."

"Düşünülenin aksine bizim üzerimizde herhangi bir baskı yok ve bu, boşa harcamak istemediğimiz bir avantaj." dedi.

Steiner, taraftarların Hulkenberg ismine bayılacağını da kabul ediyor.

"Nico gibi bir sürücü, size deneyim getirir. Onun takımı geliştirmek ve bizi zirveye taşımak için neler yapabileceğini merak ediyoruz."

"Genç bir sürücü ile yarıştığınızda daha fazla risk alırsınız çünkü ne kadar ileri gidebileceğini bilemezsiniz."

"Bence taraftarlar 2023'te olası Hulkenberg-Magnussen kadrosuna bayılacaktır."

Son olarak Steiner, Daniel Ricciardo ile ilgilenmediklerini ancak Avustralyalı pilot isterse, kendisiyle görüşeceklerini dile getirdi.

"Daniel, içinde bulunduğu durumda ne yapmak istediğine kendi karar vermeli. Onu bir şey yapmaya ikna etmenin pek bir anlamı yok, kendi kararını kendisi vermeli."

"Eğer canı isterse kesinlikle bizi arayacaktır, istemezse de muhtemelen ara verecektir ya da başka bir şey yapacaktır."

Nico Hulkenberg, Aston Martin Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images