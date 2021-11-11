Steiner: “Takımlar, nakliye gecikmeleri sebebiyle çok zor bir haftayla karşı karşıya”

Kötü hava şartları, pazar günkü Meksika GP’nin ardından takımların yüklerini taşıyan iki uçağın gecikmesine neden oldu ve bunların bir kısmı, perşembe gününe kadar piste ulaşamayacak.

Bu, durumdan etkilenen takımların, araçlarını cuma günü piste çıkmaya hazır olmasını sağlamak için gece boyunca çalışacakları ve gece çalışma yasağından muaf olmak için düzenlemelerin yapılacağı anlamına geliyor.

Haas takım patronu Steiner, perşembe öğleden sonraki basın toplantısından hemen önce, takımın yükünün Brezilya’ya ulaştığı haberini aldığını ve bunların “önümüzdeki saatlerde” piste ulaşacağını söyledi. Bu yüke, takımın motorları ve aracın üzerinde çalışmak için gereken araç-gereç de dahil.

Steiner, “Takımdaki çocuklar gece boyunca çalışmak zorunda kalacak. Yapabileceğimiz tek şey bu.”

“Yarışa, planlandığı gibi katılabiliriz. Bu programı değiştiremeyiz. Plan bu ve artık bu, yapılabilir bir şey.” dedi.

Gecikme, üçlü yarışın ortasında, sprint yarışını da içeren bu hafta sonu öncesinde takımlar için daha da baskı yarattı.

Nakliye gecikmesinin, F1’in takvime çok fazla yarış eklemesinin ve üç farklı kıtada art arda üç yarış yapmasının bir sonucu olup olmadığı sorulduğunda Steiner, bunun iki yarış art arda gerçekleştirildiğinde de olabileceğini ve meydana gelebilecek durumlardan biri olduğunu söyledi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Steiner, “COVID ile birlikte bu yıl, bu sayıda yarışı yapmak için sıkışık bir takvim yapmak zorunda kaldık. Ancak bu durumu geride bırakacağımızı düşünüyorum.”

“Ancak elbette FOM, bir şeyler yapamama riskinin olduğuna dair bir değerlendirme yapma konusunda bunu inceliyor ve kesinlikle bundan dersler çıkarılacak.” dedi.

F1 takımları, önümüzdeki hafta sonu Katar’da yapılacak yarış öncesinde, Sao Paulo’dan Doha’ya uzun bir seyahatle karşı karşıya kalacaklar.

Interlagos, takımların paketleme anlamında en çok zorlanacağı pistlerden biri. Ancak Steiner, Katar yarışı öncesinde yaşanılacak bir gecikmenin daha büyük bir etkisi olabileceğini düşünüyor.

“Eğer bu gecikme Katar’a giderken olsaydı, daha zor bir durum oluşurdu.”

“Katar’a uzun bir uçuş yapacağız. Çocuklar garajı ve araçları söküp gönderecekler ve sonra uçağa binecekler. Uçuş da sanırım 15 saat civarı sürecek ve saat farkı da olacak.”

“Bu yüzden, gelecek hafta oldukça zorlu olacak. Ancak dediğim gibi bu sorunu gelecek hafta yaşarsak, bu haftaya göre daha büyük sonuçları olur.”