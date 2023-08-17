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Steiner: "Takımlar artık çaylak sürücülerle yarışmaya korkuyor"

Haas patronu Gunther Steiner, takımların günümüzde çaylak sürücülerle yarışmaktan çekindiği görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas 2021 yılında Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylakla yarışma kararı almış, fakat bu karar pek de meyve vermemişti.

Mazepin 2022 yılının başında takımdan gönderilirken, Schumacher de 2022 sezonunun ardından Amerikalı ekibe veda etti.

İki pilotun da takıma açtığı masraflar epey fazlaydı ve sonuç olarak yerlerini tecrübeli isimler aldı.

Steiner, gridde bazı takımlar hariç kimsenin çaylak bir isimle yarışmak istemediğini söylüyor.

Steiner, "Nyck de Vries kötü bir sürücü değil. Sadece Formula 1'de kendisini kanıtlayacak zamanı olmadı."

"Geçen sezon çok iyi sonuçlar alamayan Daniel Ricciardo'yu geri getirdiler. Belki de bizim yaptığımız şeyin [Hulkenberg'i Schumacher'in yerine geçirmenin] ne kadar etkili olduğunu gördükleri için onu geri getirdiler."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Artık Formula 1'e girebilen bir çaylak varsa, bu sadece inanılmaz derecede iyi olmasından kaynaklanıyordur. McLaren'dan Oscar Piastri tam olarak böyle biri. Ancak çayların sporumuza girmesi giderek zorlaşıyor."

"Tüm takımlar artık çok güçlü. Dışarıdan gelen yeni bir isim yok, herkes güçlü ve deneyimli yarışçılara sahip olmak istiyor. Mücadelenin çok sıkı olduğu gridin sonunda mücadele ediyor olsanız bile bunu istiyorsunuz."

"Artık kimse 10 - 15 milyon dolarlık sponsor geliri için çaylak bir pilotla yarışmayı kabul etmez. Bunun bir değeri yok. Sonuç olarak yeni yetenekleri Formula 2'den Formula 1'e çekmek zorlaştı. Kimse risk almak istemiyor."

"Aston Martin'e bakın - 41 yaşındaki Alonso'yu aldılar ve orada harika iş çıkarıyor. AlphaTauri çok iyi gitmiyor olabilir fakat onlar da Aston Martin ve bizim yaptığımızı yaptılar."

"Tüm bunlar, diğer serilerden Formula 1'e geçiş için artık kolay olmadığını gösteriyor. Her şey çok göreceli ve kimse risk almak istemiyor." dedi.

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Alonso: "Kariyerim boyunca verdiğim hiçbir karardan pişman değilim"

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