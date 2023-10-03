Steiner: "Takımın geliştiğini görmeseydim, Haas'ın başında olmazdım"
Haas takım patronu Gunther Steiner, bu yıl takımın kaydettiği ilerlemeyi açıkça gördüğünü söylüyor.
Haas, genellikle sıralama turlarında iyi olsa da, yarışta istediği performansı göstermekte zorlanıyor. Bu yıl da durum önceki sezonlardan farklı değildi.
Katar GP öncesi konuşan Haas patronu Gunther Steiner, şöyle konuştu: "VF-23 aracının özelliklerini biliyoruz, şu anda yarış için en iyi durumda olmadığını biliyoruz ve Haas'taki herkes bunu anlıyor."
"Her zaman olduğu gibi ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz; yarışçılardan mekanikerlere ve mühendislere kadar tüm ekipte böyle bir ruh hali var."
"Örneğin, son yarışların tamamında pit stoplarda çok iyiydik. Takım, herkesin iyi bir mücadele ruhuyla çalışmaya devam etmesi nedeniyle övgüyü hak ediyor."
"Gelecekte durumun daha iyi olacağından hiç şüphem yok."
"Bu çukurdan çıkmak için çok çalışıyoruz, beni her gün motive eden şey de bu. Çalışmaya devam ettiğimizi, adımlar attığımız ve yavaş yavaş olmamız gereken seviyeye yaklaştığımızı bilmeseydim Haas F1'in başında olmazdım."
Haas Amerika GP için yeni bir konsept üzerinde çalışıyor.
Takımın hazırladığı güncellemelerle alakalı şu detayları verdi: "Her şey programa uygun gidiyor ve zamanında tamamlanması gerekiyor."
"Takımdaki herkes görevlerini yerine getirmek için uyumlu şekilde çalışıyor. Tedarik departmanımız ihtiyaç duyduğumuz her şeyi zamanında almamızı sağlamak için gece gündüz çalıştı. Kısacası şirket olması gerektiği gibi çalışıyor."
"Yeni parçaların ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz, ancak iyi olduklarını kanıtlamalarını umuyoruz. Ancak en önemli şey, gelecek yıl için doğru yönde ilerlemek hatta gelecek sezon için işimize yarayacak pek çok bilgi edinmek."
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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