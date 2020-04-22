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Formula 1 / Son dakika

Steiner, takımın geleceği konusunda Gene Haas'a güveniyor

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Steiner, takımın geleceği konusunda Gene Haas'a güveniyor
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 13:58

Gunther Steiner, her ne kadar daha önce tersi yönde açıklamalar yapmış olsa bile Gene Haas'ın alacağı kararlara güvendiğini söyledi.

Koronavirüs salgını başlamadan önce daha küçük takımların hayatta kalmasıyla ilgili zaten sorunlar vardı ve koronavirüs işleri daha kötü hale getirdi.

Gene Haas, 2016'da girdikleri Formula 1'de 2019'daki gibi bir yıl daha geçiremeyeceklerini belirtmişti.

Ancak takım patronu Gunther Steiner, takımın geleceği hakkında iyimser konuştu.

Steiner, Ekstra Bladet'e verdiği demeçte, “Şimdiye kadar söylenen her şeyi unutun çünkü koşullar çok değişti."

“Bence Gene devam etmek istiyor, ama bu sezonu para kaybetmeden geçebileceğimizden emin olmalıyız."

“Devam edeceğimizden eminim ve özellikle bu krizde, Gene ile neredeyse günlük olarak konuşuyorum. Onu her konuda güncel tutuyorum. Kriz zamanında ona, her şeyin sorunsuz şekilde çalıştığı zamanlara göre daha fazla ihtiyacım var."

“Bunu takdir ediyor ve devam etmek için çok çalıştığımızı görüyor. Daha önce söylenen her şey doğrudan çöpe gitti. Şu anda bu yıl tekrar yarış yapabilmek için mücadele ediyoruz."

"Yarışlarda nasıl performans gösterdiğimiz bir tarafa, sponsorların yatırımlardan fayda sağlayabilmesi için yarışlar yapmalıyız."

2021 ise tamamen farklı bir konu olacak gibi görünüyor çünkü hiçbir takım 2025'e kadar sürecek yeni anlaşmayı imzalamadı.

Steiner, “Son tarih, Concorde Anlaşması'nın imzalanması."

“Ve bildiğiniz gibi, bütçe sınırı konusunda çok fazla tartışma var. Anlaşmadan önce hiçbir takım bunu imzalamaz. Bu yüzden orta vadeyi düşünmek için kısa vadeyi düzeltmemiz gerekiyor, ancak bence devam etme isteğimiz var." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Liberty Media’nın takımların batmasını önlemek için maddi destekte bulunabileceğini söylemişti.

Steiner, “FIA ve FOM, on takımla sporun iyi bir geleceği olması için büyük çaba gösteriyor. Şu anda on iyi takımız olduğunu ve hedefin herkesi korumak olduğunu söylüyorlar."

“Bu bizim için çok ciddi ve genel olarak Formula 1 için çok ciddi bir şey, ama bence doğru yoldayız."

“Güvenli olduğu anda tekrar başlamalıyız. Tüm hükümetler de yeniden başlamaya çalışacak, çünkü kimse çalışmazsa, hiçbir yerde ekonomi olmaz."

“Oldukça basit. Biz bir hayır kurumu değiliz, biz bir işiz ve insanlara para ödenmesi gerekiyor. Ancak güvenli olana kadar başlayamayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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