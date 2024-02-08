Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Steiner: "Takımdan ayrıldığımı 'kısa bir telefon görüşmesiyle' öğrendim"

Guenther Steiner, Gene Haas'tan gelen ve artık Haas'ın F1 takım patronu olmadığını bildiren telefon görüşmesinin 'çok kısa' olduğunu ve takım sahibiyle bu konuyu tartışma ihtiyacı hissetmediğini açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Haas geçtiğimiz ay, Amerikan ekibinin kuruluşundan bu yana takım patronu olan Steiner'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haas'ın geçen yılki şampiyonayı VF-23 ile en alt sırada tamamlamasına rağmen, bu duyuru beklenmedikti.

Steiner bile bunun olacağını tahmin etmemişti, İtalyan Gene Haas'ın kararından 'çok kısa' bir telefon görüşmesiyle haberdar oldu.

Autocar'a konuşan Steiner, "Birdenbire beni aradı, ben de 'Bana ne söylemek istiyorsun?' dedim." 

"O da bana 'Sözleşmeyi uzatmak istemiyorum.' dedi."

"Dedim ki: 'Sonuçta bu senin kararın, senin takımın. Ne yapabilirim ki? Bunun doğru olup olmadığını düşünmem önemli değil. Ne söylersem söyleyeyim, aynı fikirde olmayacaksın.' dedim. O yüzden bu konuyu kapattık."

"Çok kısa bir görüşmeydi; büyük bir tartışma ya da başka bir şey değildi. Ayrıca çok da garipti. Biriyle 10 yıl çalışıyorsunuz ve [böyle] bir telefon alıyorsunuz..."

"Bu çok garip ama iyiyim. Hayatıma devam ediyorum, bir sorun yok." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Formula 1

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Vowles: "Kış boyunca Sargeant ile epey bir değişiklik yaptık"

Vowles: "Kış boyunca Sargeant ile epey bir değişiklik yaptık"

Formula 1

Vowles: "Kış boyunca Sargeant ile epey bir değişiklik yaptık" Vowles: "Kış boyunca Sargeant ile epey bir değişiklik yaptık"

Watson: "Red Bull'un 'zihniyeti' Perez'e uygun değil"

Watson: "Red Bull'un 'zihniyeti' Perez'e uygun değil"

Formula 1

Watson: "Red Bull'un 'zihniyeti' Perez'e uygun değil" Watson: "Red Bull'un 'zihniyeti' Perez'e uygun değil"

Son Haberler

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

F1 Formula 1
Alpine launch

Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

F1 Formula 1

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

F1 Formula 1

Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor" Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

XES Extreme E

Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor! Hamilton'ın X44 ekibi Extreme E'den ayrılıyor!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol