Steiner: "Takımdan ayrıldığımı 'kısa bir telefon görüşmesiyle' öğrendim"
Guenther Steiner, Gene Haas'tan gelen ve artık Haas'ın F1 takım patronu olmadığını bildiren telefon görüşmesinin 'çok kısa' olduğunu ve takım sahibiyle bu konuyu tartışma ihtiyacı hissetmediğini açıkladı.
Haas geçtiğimiz ay, Amerikan ekibinin kuruluşundan bu yana takım patronu olan Steiner'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.
Haas'ın geçen yılki şampiyonayı VF-23 ile en alt sırada tamamlamasına rağmen, bu duyuru beklenmedikti.
Steiner bile bunun olacağını tahmin etmemişti, İtalyan Gene Haas'ın kararından 'çok kısa' bir telefon görüşmesiyle haberdar oldu.
Autocar'a konuşan Steiner, "Birdenbire beni aradı, ben de 'Bana ne söylemek istiyorsun?' dedim."
"O da bana 'Sözleşmeyi uzatmak istemiyorum.' dedi."
"Dedim ki: 'Sonuçta bu senin kararın, senin takımın. Ne yapabilirim ki? Bunun doğru olup olmadığını düşünmem önemli değil. Ne söylersem söyleyeyim, aynı fikirde olmayacaksın.' dedim. O yüzden bu konuyu kapattık."
"Çok kısa bir görüşmeydi; büyük bir tartışma ya da başka bir şey değildi. Ayrıca çok da garipti. Biriyle 10 yıl çalışıyorsunuz ve [böyle] bir telefon alıyorsunuz..."
"Bu çok garip ama iyiyim. Hayatıma devam ediyorum, bir sorun yok." dedi.
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