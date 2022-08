Steiner: "Takımdan ayrılanlar, şimdi geri dönmek istiyor"

"Her şeyin yoluna girmesinden dolayı mutluyum çünkü takıma sürekli 'Neşelenin, başınızı dik tutun, ilerlemeye çalışın' diyordum. Başaracağımıza inanıyordum ama her şeyin yoluna gireceğinin garantisi olmuyor ve bu konuda her zaman dürüsttüm. Neyse ki her şey yolunda gitti ve kendi kendime 'Tanrıya şükür, en azından insanlar 2021'deki kötü sezonda neden bu kadar sıkı çalıştıklarını ve başlarını dik tuttuklarını biliyorlar' dedim."

"Bahreyn'de beşinci olmamız hepimiz için mutluluk vericiydi çünkü çok kötü iki yıldan sonra tekrar her şeyi yoluna koymuşuz gibi hissettim."

"Bazıları takımdan ayrıldı ve ayrılıkların seviyesi normalden %20 daha fazlaydı. Bunun farklı sebepleri vardı fakat bazıları geri dönebileceğimize inanmıyordu. Ancak uzun süredir Haas F1'de çalışan insanların çoğu hâlâ takıma inandıkları için burada kaldılar, bu atmosferi seviyorlar, yaptığımız işi seviyorlar."

"Oldukça büyük bir mühendis gurubu, ilk günden beri veya neredeyse en başından beri bizimle birlikte çalışıyor. Diğer tarafta eğer biri takımda kalmak istemiyorsa, onu tutmanın bir anlamı yoktur. Bu insanlarla konuşabilirsiniz, zorlukların üstesinden gelmek için neler yaptığınızı açıklayabilirsiniz ama bu insanlar, takıma olan inancını kaybettiyse, takımda kalmaları için onlara para teklif etmem."

"Üzülmüyorum biliyor musun? Bazıları gitti ancak bu süreçte takımdan ayrılanların bir kısmı, şimdi bizi arayıp geri dönmek istediklerini söylüyorlar çünkü komşunun tavuğunun aslında kaz gibi görünmediğini anladılar. Ve takımızda boş pozisyonlar varsa, bu insanları geri alıyoruz çünkü ben kinci biri değilim.

"Bence mevcut kural döneminin sonunda -2024, 2025- yarış kazanmak için olmasa bile en azından podyumları hedefleyebiliriz. Böyle bir umut ve hedefimiz var. Elbette diğer tüm takımlar da bizimle aynı imkanlara sahip, herkesin bütçe sınırı içerisinde çalıştığını unutmamalıyız."

"Yine de yaptığınız işte iyi olmanız gerekiyor. Bu en önemli şey, aynı zamanda teknik departmanımız da istenen sonuçları sağlamalı. Artık her şey bizim elimizde çünkü finansal problem kalmadı." dedi.