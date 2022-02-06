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Steiner: "Takımda lider pilot olmayacak"

Haas'ın takım lansmanında konuşan Gunther Steiner, 2022 yılında bir veya iki numaralı pilota sahip olmayacaklarını doğruladı.

Steiner: "Takımda lider pilot olmayacak"
Kemal Şengül
Ekleyen:
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2021 yılında Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ikilisiyle mücadele etmeye başlayan Haas, yeni sezonda çaylak kadrosunu koruyacak.

İkili, geçen yıl açık ara en yavaş araca sahip oldukları için gridin en arkasında mücadele ettiler. Savaşacak birisi olmadığı için de hep birbirleriyle çekişiyorlardı.

Schumacher, yıl boyunca Mazepin'e karşı büyük üstünlük kurdu ve hemen hemen tüm sıralama turlarında Rus sürücüyü geçti.

Yarışlarda mücadele daha yakın olsa da önde olan taraf yine Mick'ti. 

İkili hem sıralama turlarında hem de yarışlarda birbirleriyle alakalı çeşitli olaylara karıştılar. Bu açıdan yıl boyunca araları pek de parlak değildi.

2022 takım lansmanında konuşan Haas patronu Steiner, Mick'in güçlü performansına rağmen bir numara veya Mazepin'in düşük performansına rağmen iki numara olmayacağını söyledi.

Motorsport Week'e konuşan Steiner, "Her iki sürücü de takımımızda  eşit şartlarda mücadele ediyor ve sözleşmeleri eşit statüde."

"Bu yüzden hayır, takım içerisinde lider olmayacak."

"Her hafta sonu, antrenmanlarda ve sıralamalarda daha iyi iş çıkaran kişi lider olacak. Bunu yaptığınızda, açıkçası yarışa önde başlıyorsunuz ve otomatik olarak daha iyi bir konuma geliyorsunuz."

"Ancak her hafta sonunun başlangıç ​​noktasında durum aynı olacak: Takımda bir ve iki numaralı sürücü olmayacak." dedi.

Takım, yeni aracın lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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