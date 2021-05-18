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Formula 1 / Monako GP Haberler

Steiner: "Sürücülerimiz duvarlardan ve bariyerlerden uzak durmalı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in, Monako'da sorunsuz bir hafta sonu geçirmesini umut ediyor.

Steiner: "Sürücülerimiz duvarlardan ve bariyerlerden uzak durmalı"

Haas pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, geride kalan ilk dört yarışta zaman zaman olaylara karıştılar ve şimdi Monako gibi zorlu bir pistte ilk kez Formula 1 aracı kullanacaklar.

Özellikle Schumacher, ileriye doğru büyük adımlar atmayı başardı ve son iki yarışta Williams pilotlarıyla mücadele etti.

Monako GP öncesi konuşan takım patronu Steiner, pilotlarıyla ilgili şöyle dedi: "Şu anda pilotlarımızın takımla olan ilişkilerinden memnunuz."

"Her zaman daha iyi olabilirsiniz, fakat şimdi iyi bir pozisyondayız ve doğrudan çalıştıkları insanlarla olan ilişkileri gelişiyor. Formula 1 takımında çalışan çok sayıda insan var. Bu yüzden sürücülerin onları daha iyi tanımaları için zamana ihtiyaçları var. Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor."

Monako için pilotlarına ne tavsiye edebileceği sorusuna Steiner, "Tek tavsiyem 'duvarlardan ve bariyerlerden uzak durun' olur. Onlara bunu söyleyeceğiz. Monako'da bariyerlere çarptığınız anda seansınız biter. Aracı geri alamazsanız ve çok fazla hasar görür. Bu, büyük bir zorluk. Bu, çok dar bir pist, bir cadde pisti ve izleyen çok sayıda insan var."

"Performansımızı bildiğimiz için sürücüler üzerinde daha az baskı olmalı. Sadece deneyim kazanmak için yarışlarına odaklanmalılar. Böylece Monako'dan döndüğümüz zaman araçla ilgili daha azla şey öğrenmiş olacaklar. Formula 1, takvimdeki özel yarışlardan biri."

"Bu yıl geçmişte olduğu gibi sekizinci ve 10. olmaktan çok uzağız. Bunu biliyoruz ve bununla başa çıkabiliriz, bunun için sabrımız var. 2017'de Monako'da iki araçla da puan almak güzeldi. Takım iki araçla da birden ilk kez bunu yaptı. Hoş anılardı, fakat takım geleceğe odaklanıyor. Sadece önceki seviyeye dönmeyi değil, aynı zamanda daha fazlasını başarmayı istiyoruz." cevabını verdi.

Haas bu yıl şampiyonada puan alamayan üç takımdan biri.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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