Steiner, sürekli Ferrari güç ünitesi sorunu yaşamalarından memnun değil
Haas için birçok yarış haftasında Ferrari güç ünitesi sorunları yaşamalarının ardından, takımın endişe verici yarış temposu da Avusturya'da problem yarattı.
Hulkenberg'in Avusturya'da sıralama ve Sprint Shootout'ta iki kez Q3'te yer alarak gösterdiği gibi, tek tur performansı Haas için bir sorun değil.
Hulkenberg Sprint'e dördüncü sırada başladı ancak lastik aşınması sebebiyle podyum mücadelesi veremedi ve seansı altıncı sırada bitirdi.
Pazar günü Grand Prix'ye bir kez daha ilk 10 içerisinde başlayan Hulkenberg, yine lastik sorunuyla karşı karşıyaydı.
Ancak Alman pilotun tek sorunu lastik aşınması değildi: Haas pilotu, 14. turda araçta yaşadığı sorun sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Takım patronu Guenther Steiner, Haas'ın lastik yönetimi konusundaki ciddi sorununun ardından başka bir arıza görmekten memnun değildi.
Steiner, "Neyse ki fırsatımız varken Sprint'te bazı puanlar aldık."
"Yarış bizim için büyük hayal kırıklığı yarattı, Nico'nun aracında yine bir güç ünitesi sorunu yaşadık."
"Zaten araç da kuru geçen yarışlarda yeterince hızlı değil."
"Yapacak çok işimiz var ve çalışmaya devam edeceğiz. Doğru yolda ilerlersek Sprint'teki gibi iyi sonuçlar alabiliriz, sadece ev ödevimizi yapmamız gerekiyor." dedi.
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