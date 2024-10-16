Steiner: "Ben Sulayem'in ırkçı olduğunu düşünmüyorum"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in, Singapur GP'si öncesinde pilotların küfür etmemesi gerektiğini belirttiği ve 'onlar rapçi değil' şeklinde ifade ettiği açıklama, Lewis Hamilton tarafından 'ırkçı bir unsur' olarak nitelendirilmişti.



Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu ifadede ırkçı bir göndermenin bulunduğunu öne sürmüştü.



Ancak eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Ben Sulayem'in bu ifadeleriyle ırkçı bir yorumda bulunmadığını savunarak, yapılan yorumun yanlış anlaşıldığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton

Steiner, GPblog’a verdiği özel röportajda, "Ben Sulayem'ın ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Bence söylediklerinin rap müziğiyle alakası yok, bu ırkla ilgili değildi. Rap müziği daha çok siyahiler arasında yaygın olabilir ama onun amacı bu değildi. O, dil üzerine konuşuyordu, kişi üzerine değil.” şeklinde konuştu.

Steiner ayrıca, Ben Sulayem’in İngiliz medyası tarafından hedef alındığını düşündüğünü belirtti: "Birinin farklı bir görüşü olması, onun size karşı olduğu anlamına gelmez. Hepimiz fikirlerimizi özgürce ifade etme hakkına sahibiz ve bu özgürlüğü destekliyorum."