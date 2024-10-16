Steiner: "Ben Sulayem'in ırkçı olduğunu düşünmüyorum"
Lewis Hamilton, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in açıklamalarında ırkçı bir unsur olduğunu söylerken, Guenther Steiner bu yorumların yanlış anlaşıldığını savundu.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1, Charles Leclerc, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in, Singapur GP'si öncesinde pilotların küfür etmemesi gerektiğini belirttiği ve 'onlar rapçi değil' şeklinde ifade ettiği açıklama, Lewis Hamilton tarafından 'ırkçı bir unsur' olarak nitelendirilmişti.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu ifadede ırkçı bir göndermenin bulunduğunu öne sürmüştü.
Ancak eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Ben Sulayem'in bu ifadeleriyle ırkçı bir yorumda bulunmadığını savunarak, yapılan yorumun yanlış anlaşıldığını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Mark Sutton
Steiner, GPblog’a verdiği özel röportajda, "Ben Sulayem'ın ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Bence söylediklerinin rap müziğiyle alakası yok, bu ırkla ilgili değildi. Rap müziği daha çok siyahiler arasında yaygın olabilir ama onun amacı bu değildi. O, dil üzerine konuşuyordu, kişi üzerine değil.” şeklinde konuştu.
Steiner ayrıca, Ben Sulayem’in İngiliz medyası tarafından hedef alındığını düşündüğünü belirtti: "Birinin farklı bir görüşü olması, onun size karşı olduğu anlamına gelmez. Hepimiz fikirlerimizi özgürce ifade etme hakkına sahibiz ve bu özgürlüğü destekliyorum."
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