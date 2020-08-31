Steiner, Spa'da Ferrari ile savaşmaktan tatmin olmamış

Romain Grosjean, Spa’daki yarışı Sebastian Vettel’in 3.9, Charles Leclerc’in ise sadece 1.8 saniye arkasında 15. sırada tamamladı.

Geçmişte, Maranello merkezli takıma bu kadar yakın olmak, Haas için çok cesaret vericiydi. Ancak Steiner, mevcut şartların kendisine hiç keyif vermediğini söyledi.

Steiner, “Açıkçası bundan biraz keyif alıyorsunuz, en azından biraz yarışabiliyorsunuz.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, kimse buraya 12. veya 13. sıra için mücadele etmeye gelmiyor. Buraya gelmemizin sebebi bu değil.”

“Pazar gününde birileriyle yarıştığınızda heyecanlı hissediyorsunuz, ancak düşündüğünüz zaman, sizin gibi zorlanan birini yenerken pek de tatmin edici bir şey yapmadığınızı görüyorsunuz.”

“Bundan hiçbir şekilde tatmin olmuyorum.”

“Ferrari motorlu araçların Spa’da yavaş olması hiç de sürpriz değil. Son altı yarışta nerede olduğumuzu az çok biliyorduk. Bilmediğimiz şey ise, burada farkın ne kadar büyük olacağıydı. Nasıl geçildiğimizi gördünüz. Bu hissi geçen sene de yaşamıştık, yani buna biraz alışığız.”

“Nasıl hissettiğimi biliyorsunuz. Yeni motor gelmeyecek, yani araç da aynı kalacak. Sanırım gelecek hafta deja vu yaşayacağız. Mugello’yu pek bilmiyorum, ancak sanırım orada güç daha az önemli. Harika olacak.”

“Elbette Monza büyük bir mücadele olacak. Bunu bilerek oraya gidiyoruz ve tüm hafta sonu boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu pozisyondayken yapmamız gereken şey bu.” dedi.

2021 Ferrari motoru hakkındaki beklentileri sorulduğunda Steiner, aynı soruyu kendisinin de sorduğunu söyledi.

“Zaman işliyor. Çünkü bu sene motor konusunda hiçbir şey yapamayız. Gelecek sene için tam olarak nerede olduklarını bilmiyorum. Bunun üzerinde çalıştıklarını biliyorum, çünkü bu soruyu her gün, her saat sorduğumu hayal edebilirsiniz.”

“Buna kesin bir cevabım yok ve kontrolünde olmadığım bir şeyin sözcüsü olmam zor.”

“Ben sadece mesajları aracı olarak iletiyorum. Bunun üzerinde sıkı çalışıyorlar, çünkü daha iyi olması gerektiğini biliyorlar. Sanırım bunu öğrenmenin tek yolu, gelecek sene piste çıkmayı beklemek.”