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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Sorun yaşamadığımız takdirde 2021 aracı üzerine çalışmayacağız"

Ekleyen:
, Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, bu yıl ciddi sorun yaşamadıkları takdirde 2021 aracını geliştirmeyeceklerini doğruladı.

Steiner: "Sorun yaşamadığımız takdirde 2021 aracı üzerine çalışmayacağız"

Haas, 2021 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini bugün tanıtırken, güncellenmiş VF-21'i ilk kez Bahreyn testinin ilk gününde tanıtacaklar.

Takım, kış boyunca VF-21 üzerinde çalışsa da, artık 2022 aracına konsantre oluyor ve beklendiği üzere yıl boyunca hiçbir güncelleme yapmayacaklar.

Takım gelişim haklarını kullanmadığı için, 2021 aracı geçen yıldan pek farklı olmayacak ve bu açıdan Ferrari'nin yeni motorunun performansı epey önemli olacak.

Bugünkü renk düzeni lansmanı sonrası konuşan Gunther Steiner, "VF-21'i geliştiremeyeceğimiz bir sır değil, herkesin bildiği bir şey. Ancak büyük resme odaklanmamız gerekiyor."

"Tüm odağımızı 2022 projesine yönlendireceğiz ve bundan ötürü bizim için çok zor bir yıl olacak. Yine de şampiyonada ortaya çıkan tüm fırsatlardan yararlanabilmemiz gerekiyor."

"Şimdiki önceliğimiz, testin ilk gününden itibaren çaylak sürücülerimizin gelişimime odaklanmak."

"Sürücülerimiz 2022'ye mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanmak için rahatça deneyim kazanabilirler. Bazı yarışlarda birkaç puan alırsak bu bizim için bir başarı olacak." dedi.

Steiner, yeni aracı Bahreyn testinde çalıştıracaklarını söyledi.

"Yeni aracımız ilk kez 12 Mart'taki testlerden bir hafta önce Bahreyn'de çalıştırılacak. COVID-19 le alakalı önlemler nedeniyle Ferrari çalışanlarının karantinaya alınması gerekiyordu ve bu da işimize yarayan bir durum değil. Bu yüzden yapabileceğimiz her şeyi yapacağız ve sonrasında motoru ilk kez Bahreyn'de çalıştıracağız."

"Bu, aracımızın bitmiş halini ilk kez Bahreyn'de piste çıkardığımız vakit göreceğimiz anlamına geliyor."

"Tüm bunlar harika şeyler değil ancak 2020 aracından vites kutusu ve kablolamalar gibi pek çok parçayı yeni araca taşıyabilmemiz bize çok yardım etti. Eğer aracı geçen yıl daha geç çalıştırsaydık, o zaman daha riskli olurdu."

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Schumacher, Haas F1 koltuk ayarı için bir hafta karantinada kalmış

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Editör Kemal Şengül

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