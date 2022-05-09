Steiner: "Sonuç büyük hayal kırıklığı"

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Güvenlik aracı periyodunun ardından Mick Schumacher dokuzuncu sırada ilerliyordu ve ilk puanlarını almaya çok yakın gibiydi, fakat son turlarda Sebastian Vettel ile yaşadığı kaza sonrası yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kaldı ve ancak 15. olabildi.

Kevin Magnussen ise güvenlik aracı altında bir daha pite girdi, fakat bu strateji pek işe yaramadı. Danimarkalı pilot, son turlarda diğer Aston Martin pilotu Lance Stroll ile temas yaşadı ve takım Magnussen'in aracını damalı bayrağa ulaşmadan hemen önce yarıştan çekti.

Böylece Haas, Avustralya'nın ardından bu sezon ikinci kez bir yarıştan puansız ayrılmış oldu.

Motorsport.com'a mücadeleyi değerlendiren Steiner, "Dün kötü bir konumdaydık."

"Güvenlik aracı periyodunda işleri toparladık ve iyi bir pozisyon yakalamayı başardık, fakat 10 tur kala yine her şey altüst oldu."

“Böyle bir hafta sonundan sonra kim hayal kırıklığına uğramaz ki? Kendimizden başka suçlayacak kimsemiz yok."

"Puan pozisyonundaydık, belki iki araçla puan almak bile mümkündü, fakat her şeyi kaybettik."

"Büyük hayal kırıklığı, nitekim çocuklar durumu çok iyi toparlamıştı ve sonra bazı hatalar sonucu hiçbir şey elde edemedik. Hiçbir şey elde edememekle birlikte, hasarlı parçalara da sahibiz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, ilk beş yarış itibariyle Nicholas Latifi ile birlikte puan elde edemeyen tek pilot konumunda ve bu sezon birçok kez yaptığı kazalarla -Cidde'deki kazası gibi- gündeme geldi.

Pilotunun daha sabırlı olup olmaması gerektiği sorulan Steiner, "Ben pilot değilim. Demek istediğim, bunun üstesinden gelmeliyiz. Onunla konuşmadım, fakat şu kesin ki, bu şekilde puan kaybedemeyiz." dedi.

Haas takım patronu, Magnussen'in ekstra piti hakkında ise "Pite gelmeyi kendisi istedi. Bizim önerimiz bunu yapmaması yönündeydi, fakat o yeni lastiklere ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonrasında da 'bu benim hatamdı, bunu yapmamalıydım' dedi." yorumunu yaptı.

Haas, hatalarla geçen hafta sonunun ardından takımlar şampiyonasında sekizinciliğe kadar gerilemiş vaziyette.

Steiner mevcut formlarının cesaret verici olduğunun farkında olmakla birlikte, iyi bir sonuç elde etmek için değerlendirebilecekleri fırsatları kaçırma lükslerinin olmadığını da vurguluyor."

“İyi bir potansiyele sahibiz, fakat bunu kullanmalıyız. Basit bir şekilde, böyle bir aracınız varsa bunun gibi sonuçlar fırsatların kaçırılması anlamına gelir. Bu olaydan sonra oldukça hayal kırıklığına uğradım.”

"Garaja dönmemiz İspanya ve Monte Carlo'da ne yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Bundan daha iyisini yapmalıyız çünkü daha iyisini yapacak bir araca sahibiz."

“Yarış bütün takım hiçbir şey olmadan sona erdi ve benim için en önemli şey takım."

"Sürekli "önümüzdeki yarışa bakacağız" demeye devam edemeyiz, çünkü birdenbire yıl sonu gelecek ve siz 24. yarışı bekleyeceksiniz, fakat böyle bir şey olmayacak."