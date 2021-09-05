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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Steiner: ''Son yaşanan olaylarda iki Haas sürücüsü de suçlu değil''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Haas Formula 1 patronu Gunther Steiner, Hollanda Grand Prix'si hafta sonundaki sıralama turlarında iki sürücüsünün de suçlu olmadığını söyledi.

Steiner: ''Son yaşanan olaylarda iki Haas sürücüsü de suçlu değil''

Nikita Mazepin, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında takım arkadaşı Mick Schumacher'e epey sinirlenmişti. Rus pilot, Haas sürücüleri arasında tura önce başlayan isim olması gerektiğini düşünüyordu ve bu duruma epey kızdı.

Schumacher son virajlara girerken Schumacher, Mazepin'i geçti ve Rus pilot yerini geri almaya çalışırken, hızla yaklaşan Sebastian Vettel'in önüne çıktı.

Mazepin, sıralama seansından sonra Schumacher'i, kendi sıralama çabalarını sabote etmekle suçladı.

Ancak Steiner işleri sakinleştirmeye yardımcı oldu ve bu anlaşmazlığın daha çok lastik ısısı yönetimindeki zorluklardan kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Bu sezon daha önce birkaç kez Schumacher ve Mazepin arasındaki olaylara müdahale etmek zorunda kalan Steiner şu ifadeleri kullandı: ''Bence bir doğru veya yanlış yok.''

''Sürücülerimizin lastik sıcaklıklarını maksimize etmeye çalıştık ve ikisi de bunu farklı şekilde yaptı. Ancak bu işe yaramadı çünkü turun sonunda yine sıra oluşmuştu, işler karıştı.''

''Bence burada en büyük sorun, insanların pit yolundan yavaş çıkması ve eğer burada bir boşluk yaratmaya çalışırsanız, başaramazsınız. Çünkü burası daha ilk sıra.''

''4.5 kilometrelik bir yarış pisti var ve sonrasında tekrar bir sıraya takılıyorsunuz. Bunu yapması çok zor. Ne yaparsanız yapın, doğrusunu bulamıyorsunuz.''

''Bence bu suç hepimize ait ve kimse suçlu değil. Bu durumda elimizden gelenin en iyisini deniyoruz ve işler planladığımız gibi gitmedi.

Steiner durumu Mazepin'e sıralama seansından sonra açıkladığını ve Rus pilotun, Schumacher'in durumuna daha anlayışlı baktığını da ekledi.

''Sonrasında olanları açıklığa kavuşturduk. O noktada, tur boyunca olanlarla ilgili tüm bilgilere sahip değildi ve bu konu hakkında biraz mutsuzdu.''

''Ancak ne yapabilirsiniz! O direkt olarak basına gitti. Onu sıralamalardan sonra direkt ele aldınız. Ancak sonrasında konuştuk ve bu kolay bir durum değildi çünkü birden fazla faktör vardı.''

''Onun sinirlenmesini anlıyorum ancak kötü bir niyet veya bilerek yapılmış kötü bir şey yoktu.''

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

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