Steiner: "Sezonun iptal edilme ihtimali yok"

Bernie Ecclestone, Formula 1'in yönetimi kendisinde olsaydı, bu sene ertelenen ya da iptal edilen yarışları yeniden takvime yerleştirmeye çalışmak yerine tüm sezonu komple iptal edeceğini söylemişti.

Reuters'a konuşan Ecclestone, "Bugün ben olsaydım ne yapardım? Şunu söylemem gerek ki, ben olsaydım bu sene hiç yarış yapmamayı konuşuyor olurduk."

"Herkesin güvenliği için yapabileceğiniz tek şey bu. Böylece kimse hiç gerçekleşmeyecek şeyler için aptalca planlar yapmazdı." demişti.

Ancak böyle bir durumda takımlar maddi anlamda çok zorlanacak. Çünkü her biri personele ve pilotlara milyonlarca dolar ödüyor.

Gridin en küçük bütçeli takımı olan Haas'ın başında yer alan Gunther Steiner, sezonu iptal etme ihtimallerinin olmadığını söyledi.

Steiner, "Hayır. Bu çıkarımı psikolojik bir bakış açısından yapamazsınız. Eğer bunu bir kere ortaya çıkarırsanız üstünüze yapışacak ve negatif bir yaklaşım ortaya atacaksınız."

“Durumun gelişmesini ummaya devam etmeliyiz ve her duruma hazır olmalıyız. Daha iyi hale geldiğinde de tekrar normale dönmeliyiz." dedi.

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