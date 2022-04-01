Steiner: "Sezonun ilk yarısında düzenli olarak puan hedefleyebiliriz"

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2020 ve 2021 araçlarına neredeyse hiç güncelleme getirmeyen Haas, tüm kaynaklarını 2022'ye aktarmıştı ve şimdi bunun karşılığını alıyor.

Takım, Bahreyn'deki ilk yarışta Kevin Magnussen ile beşinci olup, son yıllardaki en iyi sonucunu yakaladı. Ayrıca Suudi Arabistan'da Kevin Magnussen'in puan almasıyla, 2019'dan sonra ilk kez arka arkaya puan almış oldular.

Haas patronu Steiner, gösterdikleri bu iyi performans göz önüne alındığında, özellikle sezon ortasına kadarki her yarışta puan alabileceklerini düşünüyor.

Steiner şöyle dedi: "Bence her yarışta, en azından sezonun ilk yarısındaki her yarışta puan hedefleyebiliriz."

"Bundan sonra takımlar araçlarını ciddi anlamda güncelleyecek ve hızlanacak. Bu formu koruyabileceğimiz konusunda iyimserim. İki araçla ile de puan kazanmak için çabalamamız gerekiyor."

"Pilotlarımız arasında iyi bir ilişki var. Kevin, Mick'in bir şeyler öğrenebilmesi için iyi bir isim. O, tecrübesini kullanarak takım arkadaşına yardım etmeye çalışıyor"."

"Şu anda garajın her iki tarafında da harika bir çalışma var ve içerideki atmosfer çok iyi."

Bu, Haas'ın Formula 1'deki 125. yarışı olacak.

Bu konuda Steiner, "Adeta bir hız treni gibiydi. Bu altı yılda pek çok başarısız anımız oldu ama başarılı anlar da vardı."

"İlk yarışta takımda olan çalışanların %50'den fazlası bugün takım için çalışmayı sürdürüyor. Bunu önemli bir başarı olarak görüyorum. Zorluklar olsa da çok güzel bir altı seneydi."

"En unutulmaz an, kesinlikle ilk yarışta aldığımız altıncılık ve 2018 takımlar şampiyonasındaki beşincilikti. Bu başarıları tekrarlamaya çalışacağız. Umarım yakında yapabiliriz." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images