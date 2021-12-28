Steiner: "Sezona katlanmak, hayal ettiğimden daha zordu"

Haas F1, 2021 Formula 1 sezonunun neredeyse tamamında en yavaş araca sahipti. Bu, şaşırtıcı bir durum değil çünkü 2021 sezonu öncesinde sadece 2020 aracının taban kısmında değişiklik yaptılar. Bu da, kurallar gereği yapmak zorunda oldukları bir şeydi.

Araç yıl boyunca geliştirilmedi ve takımın elinde iki çaylak sürücü vardı. Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, yıl boyunca ilerleme gösterseler de, sezon boyunca çok sayıda kaza yaptılar.

Yaşadıkları zorlu yılın ardından konuşan takım patronu Gunther Steiner, başlangıçta durumun bu kadar zorlayıcı olacağını kendisinin de tahmin edemediğini belirtti.

Motorsport-Magazin'e konuşan Steiner, “Kişisel anlamda benim için kesinlikle zordu."

"Açıkçası ne bekleyeceğimi biliyordum ama buna katlanmak zorunda kalmak, bunu yaşamak hayal edebileceğinizden daha zor."

"Bunu söylüyorum çünkü hafta sonunun başında her şey iyi görünse bile, Pazar akşamı bataryalarınız bitmiş oluyor."

"Küçük başarılarınız var ama benim için başarı, örneğin iyi çalıştığımız ve hata yapmadığımız anlamına geliyor. Yani çok fazla hata yapmıyoruz ama araç gerçekten çok yavaş. Bu konuda hiçbir şey yapamıyorsunuz." dedi.

Gelişimin durdurulması nedeniyle zor bir yıl

Steiner, zorlu sezonun Haas'ın mekanikerlerinden veya sürücülerinden kaynaklanmadığı konusunda netti.

"Biz sadece palyaçoların olduğu bir sirk değiliz. 2018'de burada çalışanların yüzde 80'i hâlâ orada. Birkaç yıl içinde aptal olmadık. Geçen yıldan beri herhangi bir ilerleme kaydedemedik çünkü diğerleri gelişirken, biz gelişimi durdurduk ve ileri gidemedik. 2019'da da zaten güçlü değildik."

"Bu nedenle mevcut durum beklenmedik değil."

Steiner, özellikle yaz tatilinden önceki son haftaların çok zor geçtiğini söyledi.

“Yaz tatilinden sonra karayı yeniden gördüm. Yaz arasından önce, özellikle aradan önceki son yarışlar zordu."

"Daha yolun yarısında bile değilsin ve zaten dibe vurmuşsun. Yaz tatilinin ardından 'sona doğru gidiyoruz, yarış sayısı azalıyor' hissine kapılıyorsunuz."

"Sezonun bitimine kadar olan yarış sayısı, geride kalan yarış sayısından fazlaysa, daha yolun yarısına bile gelmemiş oluyorsunuz."