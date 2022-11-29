Steiner, seyircinin gözündeki popülaritesini umursamıyor

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2019 senesinin Mart ayında 2018 sezonunu konu alan ilk sezonu yayına giren Drive to Survive, büyük bir başarıya ulaşarak sporun dünya çapında popülerleşmesini sağladı.

Seride sık sık karşımıza çıkan bazı isimlerin de bu popülerlikten payını aldığını söylemek mümkün, bu isimlerin başında hiç şüphesiz ki Günther Steiner geliyor. Dobralığı ve yer yer eğlenceli kişiliği sayesinde ilgi çeken Steiner, izleyicinin gözünde "bir rock yıldızına" dönüşmüş durumda.

Edindiği 'rock yıldızı' etiketi hakkında Steiner, "Bunu umursamıyorum, bunun için çalışmadım, bu ulaşmaya çalıştığım bir hedef değildi. Bir takım patronu olarak ulaşmaya çalıştığım tek hedef mümkün olduğunca rekabetçi olmak."

"Bu popülarite için hiçbir şey yapmadım diyemem ama bu konuma ulaşmak için bilerek hiçbir şey yapmadığımı söyleyebilirim."

"Peki bu nasıl oluyor? Bilmiyorum, bu hayattaki şeylerden biri -işinizi yaparsınız, insanlar beğenir, bir program gelir, sizi filme alırlar ve olan olur." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, amd Max Papis Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu popülaritesinin ardından tişörtleri dahi basılan Steiner, bu tişörtlerin yok sattığını ve tişörtleri üreten firmanın sitesinin yoğunluktan çöktüğünü söyledi.

"Buna takım karar verdi, ben değil. Bana 'Günther, üzerinde senin söylediğin birkaç şey olan tişörtler yapacağız ve satıp satamayacağımıza bakacağız' dediler."

"Bundan şahsen ben kâr elde etmiyorum. Açıkçası başlangıçta on binlerce basmadılar ancak bir gün içinde hepsi tükendi."

"Hatta bana tüm ürünlerimizi ve takım kıyafetlerimizi yapan şirketin bunu web sitesine koyduğunu ve web sitesinin dört saat boyunca çöktüğünü söylediler!"

"Şirketin sahibi bana geldi, böyle bir şey hiç başına gelmemişti. 'Gerçekten nasıl çalıştığını bilmiyorum' dedim, yani ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yine de takım için iyiydi."