Steiner: "Schumacher'le devam etmeyi düşündük"
Haas patronu Gunther Steiner, sanılanın aksine Mick Schumacher'le devam etmeyi düşündüklerini söylüyor.
2022 Formula 1 şampiyonasının ikinci yarısında öne çıkan konulardan birisi Mick Schumacher'in Haas'taki geleceği ve Gunther Steiner'ın kendisine karşı olan tutumuydu.
Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu, özellikle ilk yarıda sık sık hata yaparak Gunther Steiner'ın tepkisini çekmişti. Fakat sonrasında kendisini toparladı ve daha istikrarlı sonuçlar aldı.
Yine de Kevin Magnussen'in gerisinde tamamladığı sezonun ardından koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaybetti.
Schumacher'in koltuğuyla ilgili iddialar sezon ortasında ortaya çıkmıştı. Bu da kararın çok erken bir noktada verilmiş olabileceğini gösteriyor.
Fakat Steiner, durumun böyle olmadığını, son ana kadar değerlendirme yaptıklarını ve hatta Schumacher'i takımda tutmayı bile düşündüklerini belirtti.
Steiner, "Mick'i gelecek yıl için takımda tutmayı gerçekten düşündük."
'Mick bu sezon çok gelişti, bunu hepiniz gördünüz. Bunu size söylememe gerek yok."
"Haliyle karar vermemiz çok uzun sürdü. İnsanların düşündüğü gibi yazdan önce verilen bir karar değildi."
"Her zaman söylediğim gibi, takım için en iyisinin ne olduğuna karar vermek istedik ve bundan ötürü bu kadar vakit harcadık."
"Bazı yarışlarda gerçekten iyi sürdü." dedi.
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