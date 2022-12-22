Steiner, Schumacher'in test eksikliğiyle ilgili yorumlarına katılıyor

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2020 sezonunun ardından tecrübeli Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisiyle yolları ayıran ve uzun vadeli bir yatırım olarak Mick Schumacher-Nikita Mazepin ikilisiyle anlaşarak tamamen çaylaklardan oluşan bir kadro kuran Haas, yalnızca iki sezon sonra bu yaklaşıma son verdi.

Yeni kuralların ilk sezonu başlamadan -politik koşullardan ötürü de olsa- Mazepin ile yolları ayıran takım, sezon biterken de Schumacher ile yolları ayırdı. Takım gelecek sezon tecrübeli Kevin Magnussen-Nico Hulkenberg kadrosuyla mücadele edecek.

Koltuğunu kaybettikten sonra verdiği bir demeçte Schumacher, F1'deki test eksikliği nedeniyle çaylak pilotların daha deneyimli rakipler karşısında ilerleme kaydetmekte zorlandığını belirtti.

Eski pilotunun görüşlerini onaylayan Steiner, "Schumacher haklı. Bir F1 pilotu olarak iki yıl oldukça uzun bir süre ama daha öncesi yok."

Haas team photo Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kendisi test eksikliği nedeniyle Formula 2'den ayrıldıktan sonra hemen F1'e atlamak zorunda kaldı, çünkü test yapma seçeneği yoktu."

"Bu nedenle üç yıldır tam zamanlı yarışmayan deneyimli bir pilotla anlaşmayı tercih ettik, nitekim genç sürücüleri gerçekten değerlendiremezsiniz ya da büyük risklerle karşı karşıya kalırsınız."

"Örneğin McLaren [Oscar] Piastri'yi aldı ama sonuçta kimse onun F1 aracında ne kadar iyi olacağını bilmiyor. F3 ve F2'de çok iyiydi ama F1'e yükselmek bambaşka bir adım."

"Açıkçası bunun biraz sorun olduğunu düşünüyorum, sorun olmasa bile sıkıntılı bir durum. Bir çaylağa koltuk vererek ne kadar risk almak istersiniz?" dedi.

Her şeye rağmen 2021'de çaylaklara yönelerek hata yaptıklarını düşünmeyen Steiner, "Hayır, hata yapmadık, kesinlikle hayır.

"Takım olarak iki yıl önce farklı bir konumdaydık ve şimdi yine farklı bir konumdayız. İki yıl öncesine kıyasla iyi bir konumdayız ve bunu devam etmek için çözümler bulmak zorundayız." dedi.