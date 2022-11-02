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Formula 1 Haberler

Steiner: "Schumacher'in takımda kalma şansı %50"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in takımda kalma şansının %50 olduğunu söylüyor.

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Steiner: "Schumacher'in takımda kalma şansı %50"
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Haas gelecek yıl Kevin Magnussen'le yarışmaya devam edecek fakat ikinci koltukta kimin geleceği belirsizliğini koruyor.

Koltuk son iki yıldır Mick Schumacher oturuyor ancak Amerikalı ekibin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle koltuğunu kaybetme tehlikesi var.

Haas'ın patronu Gunther Steiner, yaklaşık iki hafta önce, Austin ve Mexico City'deki çifte yarışın ardından gelecek sezon Magnussen'in yeni takım arkadaşını seçeceklerini söylemişti.

Son günlerde koltuğun yeni sahibinin Nico Hulkenberg olacağı iddia edildi ve göstergeler de bunu doğruluyor.

Ancak Steiner, RTL TV'ye verdiği özel röportajda henüz bir karar vermediklerini ancak muhtemelen Sao Paulo'daki bir sonraki yarıştan önce resmi seçimin yapılacağını söyledi.

Schumacher'in Haas'taki yerini koruma şansı sorulduğunda Steiner şunları söyledi: "Şansı %50'ye 50."

"Benim için önemli olan tek bir yarışın sonucu veya tek bir turdaki hız değil, orta ve uzun vadede takım için en iyi kararın ne olduğu."

"Mick puan kazanırsa artık koltuğun artık onun olduğunu düşünmemelisiniz."

"Bir sürücü seçerken, gelecekte takıma istikrarlı şekilde liderlik edebilecek biri olup olmadığını dikkate alacağız."

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