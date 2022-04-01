Steiner: "Schumacher'in özgüvenini kaybedeceğini sanmıyorum"

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Mick Schumacher, Suudi Arabistan GP'si sıralama turlarının ikinci bölümünde yüksek hızlı 12. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve pistin sol tarafındaki bariyere çarparak durabildi.

Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Schumacher neyse ki kazayı yaralanmadan atlattı, ancak takım aracın büyük hasar görmesi sebebiyle Schumacher'in yarışmayacağını açıkladı.

Bu, Bahreyn'de sezon açılışında 11. olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde eden ve Haas'ın yeniden form tutturması sayesinde ilk defa puan mücadelesi eden Schumacher için büyük bir aksilik oldu.

Ancak Steiner, pilotunun kızışan rekabet ortamına rağmen puan mücadelesi verebileceğine ve kaza sonrası güveninin sarsılmayacağından emin.

Steiner, "Schumacher'in güvenini kaybedeceğini düşünmüyorum."

"Çıtayı geçen yıla göre daha yükseğe koyduk. Geçen yıl hiçbir hedefimiz yoktu, tüm mücadelemiz yarışı 19. ve 20. tamamlamak içindi. Çünkü yerimiz orasıydı."

"Dolayısıyla üstündeki baskının artmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz, bunu öğrenmen gerekiyor. Ne kadar yukarı çıkarsan, hava da o kadar incelir. O yüzden bununla başa çıkması gerek."

"Baskıyla başa çıkmak F1 pilotu olmanın bir parçası. Herhangi bir yüksek profilli sporun içinde, gerek sporcu gerek yönetim olarak baskıdan hoşlanmıyorsanız, gidin ve başka bir şey yapın." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team addresses the press Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner, Schumacher ile oturup kazayı analiz etmenin, neler olduğunu anlamasına ve güveninin sarsılmadığından emin olmasına yardımcı olmak için önemli olacağını düşünüyor.

Steiner, "Bunu konuşmaya ihtiyacımız var, ama bence onun daha çok ihtiyacı var çünkü aracı biz kullanmadık, onun görmek istediğini göstermemiz gerekiyor."

"Kevin'ın verileriyle de karşılaştırma yapmalıyız, bunu henüz yapmadım. Acaba çok mu zorladı? Bunu bilmiyorum. Lastikler yeterince ısınmamış mıydı? Bulmalıyız."

"Ne olduğunu anlarsak yeniden araca binip özgüven kazanacaktır." dedi.

Haas, Kevin Magnussen'in Bahreyn ve Suudi Arabistan'da topladığı 12 puan sayesinde önceki iki sezonun toplamından daha fazla puan topladı.

Ekip, 2022'deki yeni düzenlemelere tam olarak odaklanmak için 2021 aracını geliştirmemesi ve Ferrari'nin güç ünitesinde ileriye doğru büyük bir adım atmasından faydalandı.