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Formula 1 Haberler

Steiner: "Schumacher'in Magnussen'in seviyesine çıkması gerekiyor"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in Kevin Magnussen'in seviyesine çıkmasını umuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Steiner: "Schumacher'in Magnussen'in seviyesine çıkması gerekiyor"
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Mick Schumacher çaylak sezonunda Nikita Mazepin'e karşı büyük üstünlük kurmuştu fakat Kevin Magnussen, takıma geldiği günden beri Alman pilota oranla daha iyi bir iş yapıyor.

Schumacher, geride kalan beş yarışın hiçbirisinde puan alma başarısı gösteremezken, takım arkadaşı Kevin Magnussen bir yıllık araya rağmen üç kez puan topladı.

Alman pilot şimdiye kadar sık sık hata yaptı ve beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Haas patronu Gunther Steiner, daha fazla deneyimi olan Magnussen'in iyi bir referans noktası olduğuna inanıyor ve Schumacher'den bu seviyeye çıkmasını istiyor.

Schumacher'in bu sezon ileriye doğru büyük bir adım attığını görüp görmediği sorusuna Steiner, "Bu kış büyük bir adım attığını söyleyemem."

"Bence bu yıl iyi bir referans noktası var. Kevin'i geri getirmemizin bir sebebi var, onun ne yapabileceğini gayet iyi biliyoruz."

"Kevin iyi bir pilot ve Mick'in artık iyi bir referansı var. O seviyeye çıkması gerekiyor."

"Fakat o da bunu biliyor ve bunu yapmak için iyi bir fırsatı var. Umarım en kısa sürede bunu yapabilir çünkü pek çok kişi gibi biz de onun puan almasını istiyoruz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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