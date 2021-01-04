Steiner: "Schumacher'in Leclerc gibi parlamasını çok isterim"

Haas, yeni sezonda Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le devam etmeme kararı aldı. Bu iki ismin yerini de Mick Schumacher ile Nikita Mazepin alacak.

Amerikalı ekip, F1'e girdiği günden itibaren deneyimli pilotlarla yarışmanın çok önemli olduğunu düşünüyordu. Ama gelecek yıl iki çaylak sürücüyle yarışacaklar.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Steiner, bu kararın ardında yatan sebepleri açıkladı ve Mick Schumacher hakkında konuştu.

Steiner, "2021'in bir geçiş yılı olacağı göz önüne alındığında, sürücüleri değiştirmek için doğru zamandı."

"Öğrenmek için harekete geçmeniz gerekiyor ve Schumacher ile Mazepin'e hata yapma şansı vermek istiyoruz. Çünkü 2022'de pek çok fırsat sunabilecek yeni kurallara geçiş yapılacak."

"Gençler F1'de kazanıyor: ikinci sezonunda yarışlar kazanan Leclerc'i, çok iyi olan Norris'i görebiliyoruz. Dahası, finansal olarak çok daha ucuza mâl oluyorlar. Biz de sürücülerden ziyade 2022 aracına para yatırmayı tercih ediyoruz”.

"Gençlere odaklanmaya karar verdiğimiz zaman, Formula 2'de yarışan sürücülerden beşi Ferrari Sürücü Akademisi üyesiydi ve bunu bilerek Mattia Binotto'ya gittik. Onlar bize Schumacher'in gelmesine karar verdi."

"Mick'in ilk yılında sadece öğrenmesi gerekiyor ve sonra 2022'de neler yapabileceğini gösterebilir. Onlara doğru aracı vermek bizim elimizde. Ama sonrasında kendi kaderlerini çizecekler."

"Mick'in Leclerc gibi bir kariyere sahip olmasına yardımcı olmayı çok isterim. Charles ilk antrenmanına bizimle katılmıştı. Fittipaldi'nin bizimle yaptığı işi düşündüğümde gerçekten iyimserim. Çünkü iki yıldır yarış aracı kullanmamıştı ve Bahreyn ile Abu Dabi'de kötü bir izlenim bırakmadı. İşin sırrı, sadece birkaç hata yapmak ve mümkün olduğunca çok tur atmak. Güçlenmek için zamana ihtiyacınız vardır. Leclerc'i ele alırsak: Sauber ile ilk yarışlarda en hızlısı değildi ama öğrendi. Sezonun orta kısmında sonra yarışmaya odaklanacaklar."

Steiner, Instagram paylaşımıyla gündemde olan ve yoğun şekilde eleştirilen Nikita Mazepin hakkında ise, "Nikita hakkında konuşmak istemiyorum çünkü sözlerimin istismar edilmesinden korkuyorum, sorunu kendi içimizde çözdük." dedi.

Steiner, Dallara ile ortaklığın sona ereceği iddiasını yalanladı ve ekledi: "Dallara -daha az olsa bile- her zaman projeye dahil olmaya devam edecek. Ofisleri Verano'da tutacağız."

Son olarak Ferrari ortaklığı ve 2021 hedefleri hakkında konuştu: "Ferrari'yle olan işbirliğimizi artırmak büyümemize yardımcı olacak."

"Ayrıca F1'de önemli bir kariyere sahip olan ve rekabetçi araçlar tasarlayan Simone Resta gibi insanlara sahip olmak bizim için de iyi bir fırsat."

"Bunu yaparak elinde fazla personel olan Ferrari'ye yardım ediyoruz."

"2021 hedefine gelirsek, yeniden burada olacağımız için mutluyuz. Biraz sabırlı olmamız gerekecek çünkü güçlü olmayacağız. Ama bir sonraki yıl bunu başarmak istiyoruz."