Steiner: "Schumacher'in kendisini kanıtlamak için hâlâ vakti var"

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Haas, 2023 için sürücü kadrosunu henüz netleştirmedi ve Kevin Magnussen takımda kalacak olsa da, takım arkadaşıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

İddialara göre koltuk için en öne çıkan aday Nico Hulkenberg fakat Antonio Giovinazzi'nin adı da son dönemde iyice konuşuluyor.

Fakat Gunther Steiner'a göre Mick Schumacher'in takımda kalma ihtimali olabilir.

Haas patronu, henüz bir karar almadıklarını ve tüm seçeneklerin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Steiner, "Henüz bir karar vermedik çünkü hangi seçeneğin takımın gelişimi için daha iyi olacağını düşünme aşamasındayız."

"Dürüst olmak gerekirse Mick Schumacher'in kalıp kalmayacağını henüz bilmiyoruz. Kanada, Britanya ve Avusturya'da çok iyi yarıştı ama istikrarı yok. Bunu daha sık yapmalı, daha iyi yarışlar çıkarmalı."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak boş koltuğa karar vermek için acele etmiyoruz ve Mick'in neler yapabileceğini göstermek için hâlâ şansı var."

"Şahsen olası adayların çoğuyla görüştüm çünkü işimin bir parçası da bu. Henüz kesin bir şey söyleyemem. Her halükarda gelecekteki görevlerimizden biri, ekibin takımın gelişimini etkileyebilecek riskleri en aza indirmek."

"Elbette bir sürücü seçerken risk almayı deneyebiliriz ve her şey yolunda giderse iyi de olabilir ama tersi olursa çok kötü olur."

"Açıkçası mühendislerle nasıl çalışılacağını bilen ve iyi geri bildirimler sağlayan deneyimli bir isim almayı tercih ederiz. Ancak şu anda başka takımlarla kontratı olmayan böyle bir sürücü yok."

"Daniel Riccardo var fakat şu anda en iyi formunda değil ve planlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Gelecek sezonu kenarda geçirmek isteyebilir."

"Yine de dediğim gibi, herkesle görüşüyorum." dedi.