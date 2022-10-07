Steiner: "Schumacher'in kazası tamamen kendi hatasıydı"

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Bu piste ilk defa gelen Schumacher, ilk antrenman seansında start antrenmanı yaptıktan sonra pite dönerken, aracın kontrolünü kaybedip pist dışına çıkarak aracın ön kısmına ciddi hasar verdi.

Takım, cumartesi günü için Schumacher'i yedek şasiye geçirdi. Bu yüzden Haas pilotu ikinci antrenman için piste çıkamadı, bu da onun için büyük bir zaman kaybına sebep oldu.

Schumacher, öndeki araçtan sıçrayan suyun; antrenmana başlama prosedüründen kaynaklanan lastik ısısının düşmesinin ve aracın ayarlarının, yaptığı kazaya katkıda bulunduğunu söyledi.

Steiner ise Alman pilotun kaza yapmasından hoşnut olmadığını ve bunun Schumacher'in kendi hatası olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Bu kazada iyi olan hiçbir şey yok."

"Sonuçta bir yarış pilotusunuz ve bu koşullarda öndeki araçtan su sıçrayabileceğini ve önünüzü tam göremeyeceğinizi biliyorsunuz."

"Tabii ki orada olmadığım için ne kadar zor olduğunu söyleyemiyorum, bu asla kolay bir iş değil. Ama kaza tamamen kendi hatası."

"Yani evet, pist ıslaktı ve su sıçradı ama bunun olabileceğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Pilotuna kızıp kızmadığı sorulduğunda Steiner, "Bazen hiç konuşmamak daha iyidir. O yüzden onunla bu konu hakkında konuşmadım." dedi.

Henüz 2023 için bir sözleşme imzalamayan Schumacher, kazanın Amerikan takımının; takımdaki geleceği hakkındaki kararını etkilemeyeceğine inanıyor.

Schumacher, "Bu olay, kararı etkilerse şaşırırım. Çünkü gösterdiğimiz performans ortada."

"Aslında oldukça odaklanmıştık, yine de hâlâ elimizde cumartesi ve pazar günü var. Umarım pazar günü iyi puanlar elde edebiliriz." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, şaside bariz bir hasar olmadığını, yine de önlem olarak değiştirildiğini doğruladı.

Steiner, "Tabii ki daha fazla kontrol edip, durumu net olarak görebilirdik ama değiştirmeye karar vermek daha kolay oldu. Yine de kontrol ediyoruz."

"Şaside fazla hasar olduğunu düşünmüyorduk, ama emin de değildik. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmak istedik."

"Düzgün bir şekilde incelememiz gerekiyordu. Düzgün bir şekilde inceleyip daha sonra bir sıkıntı olduğunu anlasaydık, bu sefer yarın değiştirmek zorunda kalırdık.

"O yüzden değiştirmeye karar verdik ve tam olarak ne yapmamız gerektiğini biliyorduk." dedi.

Cuma günü Haas için oldukça pozitif geçti. Takım, ıslak zeminde oldukça hızlı görünüyordu. Schumacher ilk antrenmanda 7. sırayı elde ederken, Magnussen her iki antrenmanda da 5. sıradaydı. Ayrıca Schumacher, eğer trafik olmasaydı 4. sırada olabileceğini belirtti.

Ancak Steiner, cumartesi günü seanslar yağışsız geçeceği ve koşullar değişeceği için kesin konuşmak istemiyor.

Steiner, "Bugün herhangi bir sonuca varamam çünkü koşullar sürekli değişiyor. Bu koşullarda eğer doğru zamanda doğru şeyi yaparsanız ilk sırayı alabilirsiniz."

"O yüzden bir yorum yapmam objektif olmaz, ayrıca diğer takımların tam olarak ne konumda olduğunu bilmiyorum. Tabii ki piste çıkıp elinizden geleni yapıyorsunuz ama bunun tam olarak klasmandaki yerimizi gösterdiğini düşünmüyorum." dedi.