Steiner: "Schumacher'in kazaları beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

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Şu anda yanıt bekleyen sorulardan birisi Haas'ın Mick Schumacher'i takımdan gönderip yerine Nico Hülkenberg'i getirerek doğru karar verip vermediği gibi görünüyor.

Guenther Steiner, Schumacher'in F1'de geçirdiği iki yılın çok az olduğunu ve takımı ilerlemek istedikleri için Hulkenberg'i seçtiklerini söylemişti.

Steiner, son röportajında bunu tekrarladı ve Mick'in yaptığı hatalara dikkat çekti.

Steiner, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte "Nico'yu seçmemizin bir nedeni var."

"Ondan hoşlandığımız için kendisini seçmetik. Performans nedenleriyle seçtik."

"Mick iki büyük kaza yaptı ve böyle kazalar olunca insan hayal kırıklığına uğruyor. Bazen de üzerinde gerçekten düşünmediğiniz açıklamalar yapıyorsunuz."

"Schumacher ismi hem bir sorun hem de bir nimet gibi. Herkes işinizde söz hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Ben de diyorum ki, 'eğer maddi ya da başka bir katkıda bulunmuyor, sadece fikir beyan ediyorsanız, o zaman risk alan siz değilsiniz' diyorum."

"Futbol izlerken kimin nereye gitmesi gerektiği konusunda her zaman fikrim vardır. Fakat ne söyler söyleyim hiçbir önemi yoktur."