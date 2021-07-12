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Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

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Haas takım patronu Guenther Steiner, Mick Schumacher’in çok sıkı çalıştığını ve çaylak pilotun iş etiğinden oldukça etkilendiğini dile getirdi.

Steiner: "Schumacher’in iş etiğinden etkilendim"

7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher’in oğlu Mick, geçtiğimiz sezon Formula 2’de şampiyon olması ardından, F1 2021 sezonu için Haas ile kontrat imzaladı. Çaylak pilot, yeni takımında rekabetçi bir araca sahip olmadığı için bu sene, çoğunlukla gridin arka taraflarında yarışıyor ve gerçekten mücadele edebildiği tek rakibi, takım arkadaşı Nikita Mazepin oluyor.

Buna rağmen takım patronu Steiner, genç pilotun çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmadığını ve her zaman daha iyi olmak için çok çaba sarf ettiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’si ardından Schumacher hakkında konuşan Steiner, “[Mick’in] iş etiğinden oldukça etkilendim. Durmadan çalışıyor. Bunu çok takdir ediyorum çünkü bu seneki aracımızın durumu ortada.”

“Takımı motive tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve onlara ilerlede daha iyi bir noktada olacağımıza dair güven veriyor. Bu konuda yardımlarından dolayı onu gerçekten çok takdir ediyorum.”

“Yaptığı her şeyde çok saygılı. Ayrıca Sebastian [Vettel]’in de dediği gibi yaptığı işten keyif alıyor. Kendisini bunu yapmak konusunda zorlamasına gerek olmuyor. Bence şu anda hep yapmak istediği şeyi yapıyor ve buna saygı duyuyorum.” dedi.

Ayrıca Steiner’ın değindiği bir başka konu ise Schumacher’in 4 kez dünya şampiyonu Vettel ile arasındaki iyi ilişkiydi. Paul Ricard’daki hafta sonunda Schumacher, Parc Ferme alanında Vettel’e aracının kokpitini göstermiş ve Aston Martin pilotu, aracın koltuğunun yamuk olduğunu fark etmişti. 

Schumacher, Vettel’in tavsiyelerine değer verdiğini belirtti ve bu konuda şöyle konuştu: “Pistte ve pist dışında, her açıdan bana çok yardım ediyor. Oldukça fazla deneyime sahip olan ama aynı zamanda çok iyi kalpli biriyle konuşabildiğim için mutluyum. Etrafta olmasından çok memnunum.”

Steiner da bu konuda çaylak pilota katılıyor ve Vettel'in kendisinin gelişimi için faydalı olacağını düşünüyor.

Steiner, "Bence bu harika bir şey. Ne kadar uzun zamandır birbirlerini tanıdıklarından emin değilim, Mick'e bunu sormadım ama iyi anlaşıyorlar gibi görünüyor ve dostlukları çok eskiye dayanmasa bile, iyi anlaşıyorlarsa neden olmasın?"

"Elbette, Mick için bu büyük bir avantaj. Vettel uzun zamandır sporda ve bence Mick'le arasında bir bağ var. Onu bir sonraki şampiyon yapmak için elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Bence bu harika bir şey ve bununla ilgili herhangi bir sorun görmüyorum.” yorumlarında bulundu.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference
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Fotoğraf: FIA Pool

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