Steiner, Schumacher'in geleceği hakkında konuştu

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Steiner, Schumacher'e sezonun ikinci yarısında gelişirken ‘her geçen yarış daha iyi olma’ görevini vermişti.

Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in oğlu Mick, performansını artırarak İngiltere ve Avusturya'da arka arkaya puan elde etti.

Schumacher, sezon başında takım arkadaşı Kevin Magnussen'in hızına yetişmek için mücadele ederken kaza yapıp takıma büyük masraf çıkarması sebebiyle Steiner tarafından eleştirilmişti. Silverstone’da 8. sırayı alarak kariyerinin ilk puanlarını alarak yükselmeye başladı ve bir sonraki yarış Red Bull Ring’de 6. sırayı almayı başardı.

Steiner, Schumacher’in başarısından etkilendi ama daha fazlasını istiyor

Schumacher'in Avusturya'daki hafta sonu, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ile etkiyeyici bir savaşı da içeriyordu.

Takım patronu Steiner, Mick’in F1 kariyer gelişimindeki ilk adımlarını fark ettiğini belirtirken bu gelişimin devam ettirmesi konusunda da genç pilotu destekledi.

Steiner, “Herkes kendini kanıtlamak zorunda ve şu anda iyi gidiyor.”

“Umarım ileride daha iyi olur çünkü takım için buna ihtiyacımız var. Puan kazanmamız gerekiyor.” dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, 2023 sezonunda Haas'ta kalacak mı?

Şu anki başarısının Schumacher'in geleceğini nasıl etkileyeceği ve üçüncü sezonu için Haas'ta kalma ihtimali konusunda Steiner'ın ağzı sıkıydı.

“Geleceği için ne yapıyor? Henüz bilmiyorum, gelecek hakkında konuşmak için erken."

“Pilotlara karar vermedik ve bildiğiniz gibi yaz arasından önce karar vermeyeceğiz.”

“[Bunu] sezonun ikinci yarısında kararlaştırıp göreceğiz ama başka ne yapıyor bilmiyorum.” dedi.

Schumacher, pilotlar şampiyonasında Magnussen'in dört sıra ve 10 puan gerisinde 15. sırada yer alırken; Haas, takımlar şampiyonasında 7. sırada bulunuyor.