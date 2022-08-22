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Formula 1 Haberler

Steiner: "Schumacher'in daha fazla puan alması gerekiyor"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in daha fazla puana ihtiyacı olduğu görüşünde.

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Steiner: "Schumacher'in daha fazla puan alması gerekiyor"
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Mick Schumacher, geçen yıl Formula 1'e adım atmasından bu yana istediği performansı göstermekte zorlandı.

Alman pilot, özellikle bu yılki ilk yarışlarda beklentilerin çok altında kaldığı gibi, sık sık hata yaptı ve eleştirilere maruz kaldı.

Şimdi Schumacher'in kontratı yıl sonunda bitiyor ve diğer takımlarda kendisine uygun bir koltuk görünmediği için, Haas'ı kendisini takımda tutmaya ikna etmesi gerekecek.

Haas patronu Gunther Steiner'a göre Mick, kontratını uzatabilmek adına daha fazla puan alması gerekiyor.

Steiner, "Mick'teki pozitif değişim Kanada GP ile başladı. Orada bence daha sakin ve rahattı. Puan kazanamasa da iyi bir hafta sonu geçirdi."

"Bu değişikliklere tam olarak neyin sebep olduğu hakkında hiçbir fikrim yok."

"Bence o zaman daha rahattı ve bir sonraki yarışta da zaten puan kazandı."

"Bu çocukların kalplerinden geçeni ve neler düşündüğünü söylemek zor çünkü o kadar uzun süredir yarışıyorlar ki duygularını ve düşüncelerini saklamayı başarıyorlar."

"Fakat bizi sözleşme yenilemeye ikna etmek için Mick'in daha fazla puan kazanması gerekiyor." dedi.

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