Steiner: "Schumacher'i puan alması için baskı altında tutmamalıyız"

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Alman, nihayetinde şeytanın bacağını kırdı ve Silverstone'de Max Verstappen'in arkasında sekizinci sırada finiş gördü.

Schumacher'in bu sonucu, ilk puanını ne zaman alacağına dair sorgulamaları sona erdirmiş olsa da Steiner, artık beklentilerin çok yüksek olabileceğini söylüyor.

Steiner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence bu ona biraz güç verecek ve güveni artacak."

"Bu sadece aşılan bir engel. Fakat artık, puan almazsa eleştirileceğine dair baskı altında kalmadığına dikkat etmeliyiz."

"Bazıları bunu anlamıyor ve her zaman dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Onlar insan, harika olan 19 sürücü daha var ve iyi araca sahip dokuz takım daha var."

"Bu bir spor. Her yarış puan alması beklenmemeli, o zaman eğer puan alamazsa yeniden eleştirilebilir. Onu baş tacı edip sonra tekrar düşürmemeliyiz, bunu yapmamalıyız."

Steiner, Shumacher'e hiçbir noktada temkinli davranmasını söylemediklerini açıkladı.

Steiner, "Hayır ona hiçbir şey söylenmedi, ne yapması gerektiğini biliyor. Mücadele ederken onlarla konuşursanız, her şeyden çok kafalarını karıştırırsınız. Ben pilotlarıma güveniyorum. Puan almak istediğini biliyorum ve bunu yaptı. Kontrol ondaydı."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, celebrates with his team after securing his first points in F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Silverstone'da, Schumacher'in takım arkadaşı Kevin Magnussen de 10. sırada finiş görerek puan aldı.

Takım, son beş yarışta hiç puan alamamıştı.

Steiner, "Bu pilotlar için bir güç. Onlara bunu yapabileceklerini söyleyip durdum. Eğer şu anda şansımız yaver gitmiyorsa bile sabırlı olmalıyız. Bazen herkes iyi bir iş yapmadığınızı düşünürken bu zor olabiliyor. Fakat nihayetinde bunu başardık ve iki araçla birden puan aldık."

"Bu takım için çok iyi ve her yarışta puan alabilecek durumdayız. Bu hafta sonu genel anlamda iyi olmadı çünkü sıralama iyi değildi."

"Fakat kırmızı bayraklar biraz avantaj sağladı ve birkaç sıra kazandık."

"Sanırım 14. ve 16. sırada başladık ve bu iyi değil."

"Fakat en iyisini almaya çalıştık ve iki araçla birden puan aldık, bu da çok iyi. Yeterince şanssızlık yaşadık, artık biraz şanslı olmanın zamanıydı diye düşünüyorum." dedi.