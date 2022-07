Steiner: "Schumacher'i puan alması için baskı altında tutmamalıyız"

Alman, nihayetinde şeytanın bacağını kırdı ve Silverstone'de Max Verstappen'in arkasında sekizinci sırada finiş gördü.

Schumacher'in bu sonucu, ilk puanını ne zaman alacağına dair sorgulamaları sona erdirmiş olsa da Steiner, artık beklentilerin çok yüksek olabileceğini söylüyor.

Steiner, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bence bu ona biraz güç verecek ve güveni artacak."

"Bu sadece aşılan bir engel. Fakat artık, puan almazsa eleştirileceğine dair baskı altında kalmadığına dikkat etmeliyiz."

"Bazıları bunu anlamıyor ve her zaman dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Onlar insan, harika olan 19 sürücü daha var ve iyi araca sahip dokuz takım daha var."

"Bu bir spor. Her yarış puan alması beklenmemeli, o zaman eğer puan alamazsa yeniden eleştirilebilir. Onu baş tacı edip sonra tekrar düşürmemeliyiz, bunu yapmamalıyız."

Steiner, Shumacher'e hiçbir noktada temkinli davranmasını söylemediklerini açıkladı.

Steiner, "Hayır ona hiçbir şey söylenmedi, ne yapması gerektiğini biliyor. Mücadele ederken onlarla konuşursanız, her şeyden çok kafalarını karıştırırsınız. Ben pilotlarıma güveniyorum. Puan almak istediğini biliyorum ve bunu yaptı. Kontrol ondaydı."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, celebrates with his team after securing his first points in F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images