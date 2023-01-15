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Formula 1 Haberler

Steiner: "Schumacher'e yedek pilotluk teklif edemezdik"

Haas patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'e yedek pilotluk teklifi yapmamalarının nedenlerini açıkladı

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Steiner: "Schumacher'e yedek pilotluk teklif edemezdik"
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Takımla geçirdiği iki yılın ardından Schumacher, sezon sonunda beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle Amerikalı ekiple yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Alman pilotun yerini vatandaşı Nico Hulkenberg alırken, Schumacher koltuksuz kaldı ve bunun üzerine Mercedes'in yedek pilotluk teklifini kabul etti.

Burada tıpkı Alex Albon ya da F1'e girmek için fırsat kollayan ve sonunda bu fırsatı yakalayan Nyck de Vries gibi F1'de yer almak için çalışacak.

Schumacher, sahip olduğu deneyimle Haas yedek pilotluğu için de bariz bir aday olabilirdi ancak Amerikalı ekip kendisine hiçbir teklifte bulunmadı.

57 yaşındaki Steiner, bunun sebebini şu sözlerle açıkladı: "Açık konuşmak gerekirse ona böyle bir şey sormadım."

"Takımın ana pilotu olarak yarıştıktan sonra yedek pilot konumuna düşmek kim olursanız olun her zaman için zordur. Bundan mutlu olacağını sanmıyorum."

"Bana bu konuyla ilgili hiç gelmedi ve ben de ona bu konuyla ilgili gitmedim."

"Ona 'Aracı süremeyeceksin fakat istiyorsan yedek pilot olabilirsin' demek biraz abes olurdu."

Schumacher artık bir Mercedes sürücüsü olduğu için, ihtiyaç halinde Alman üreticinin motor tedarik ettiği takımlar tarafından da kullanılabilir.

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