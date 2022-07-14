Steiner: "Schumacher, Verstappen ile olan savaşından dersler çıkardı"

Haberi dinle

Mick Schumacher, ilk puanlarını almak için tam 1.5 yıl beklemek zorunda kaldı fakat ikinci puanını alması sadece bir hafta sürdü.

Britanya GP'de sekizinci olarak kariyerinin ilk puanlarına ulaşan Schumacher, Avusturya GP'de çok iyi bir sürüş çıkardı ve altıncı olarak arka arkaya ikinci kez puan aldı.

Schumacher sadece aldığı iyi sonuçla değil, ortaya koyduğu savunma ve atak performansıyla da iyi bir izlenim bıraktı. Alman pilotun özellikle Lewis Hamilton ile olan savaşları epey dikkat çekiciydi.

Sık sık Schumacher hakkında eleştirel konuşan takım patronu Gunther Steiner, son performanslarının ardından Alman pilottan memnun görünüyor.

Schumacher'in Red Bull Ring'deki performansı hakkında Steiner, "Kesinlikle iyi geçişler yaptı."

"Silverstone'da Max Verstappen ile giriştiği mücadeleden çok şey öğrendi ve şimdiden bunu uygulamaya koydu."

"Spielberg'de harika bir yarış çıkardı. Hem kendisini iyi savundu hem de çok iyi zorladı." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher, sezonun ilk kısmında takım arkadaşı Kevin Magnussen'in üstünlüğünü açıkça kabul etmek zorunda kalsa da, son yarışlarda durumu tersine çevirdi.

Yine de Steiner, Schumacher'in aniden formunu yükselttiğine inanmıyor.

"Gerçekten böyle bir an oldu mu bilmiyorum. Bazen sadece araca ve baskıya alışmanız gerekiyor. Kanada'da Mick'in çok daha rahat göründüğünü fark ettim. Belki de öncesinde bir şeyleri çok fazla istiyordu ve şimdi sadece yapbozun tüm parçaları bir araya geliyor. Mick şu anda her halükarda çok formda sürüyor."

Ayrıca Steiner'e göre Schumacher, F1'deki ikinci sezonunda karşılaştığı zorluklara uyum sağlamakta da biraz zorlandı.

"Geçen sezon ve şu anki sezon birbirlerinden tamamen farklı. Dışarıdan bakan pek çok kişi bunu hafife aldı ama geçen yıl, Mick'in bir şeyler öğrendiği bir tür geçiş yılıydı. Bu yıl tamamen farklı bir mücadele var."

"Araç ve takım arkadaşı çok daha rekabetçi ve Mick şimdi büyük isimlere karşı savaşıyor. Önce buna alışmanız gerekiyor."

"İçeride çok fazla baskı yoktu fakat dışarıda dram yaratmaya çalışılıyordu. Yine de baskı normaldir ve kazalar limitleri bulmaya çalışma sürecinin bir parçasıdır."

"Eleştiri de bunun bir parçasıdır çünkü burası Formula 1'dir. Arka plandaki tüm bu olaylara ayak uydurmanız gerekir ve Mick'in yaptığı şey tam olarak bu."